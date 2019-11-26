建制大敗牽連超區 僅民建聯夠提名 料跨黨協調多一名單 郭偉强謝偉俊或成人選

明報記者

現任5名超區立法會議員中，兩席屬建制派，當中民建聯主席李慧琼在今屆區選中力保不失，但副主席周浩鼎「墮馬」。李慧琼昨沒有回應明年超區部署。有民建聯議員說，該黨能力上只能派出李慧琼再戰超區。至於另一張建制派名單，該人稱建制派要重新部署，區選後已選擇無多，或是由在區選險勝的工聯會郭偉强或獨立建制派謝偉俊出戰。

民主派中人：與素人協調名單成來年要務

有民主派中人說，泛民在來年立法會選舉中要協調3張名單參加超區，亦很有挑戰性。他說，這次有很多素人當選，政黨如何與素人協調，將是整個民主派來年需探討的事，例如可否建立機制限制參選名單，還是沿用上屆民主動力的民調方式，民主派多個參選隊伍在選舉投票前決定自行棄選。現時民主派有3個超區議席，民主黨佔兩席，街工一席，估計民主黨來年很大機會續派兩張名單參選；政界盛傳街工梁耀忠將轉戰直選，而按區選結果，公民黨、民協、新民主同盟有足夠議席提名參選超區。

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強相信，建制派會因應區選結果，在部署超區名單時轉為保守，不會再出3張名單。他認為中聯辦會助協調，令民建聯可派兩張名單參戰，但工聯會未必再有份出戰。他解釋，上屆工聯會在超區選得太差，勞工色彩太強，反而形象中產的謝偉俊有可能轉戰超區。蔡又說，擔心泛民在超區部署出現不協調，由機轉危。

劉國勳落馬 泛民勢取立會「區一」議席

至於參選立法會區議會（第一）的「入場券」是成為區議員；現任議員、民建聯劉國勳在區選落敗，將無緣連任。而「區一」議員是由全港479名區議員（包括當然議員）選出，非建制派在區選進帳386席，來屆立法會選舉的「區一」議席料由民主派奪得。

（2019區選）