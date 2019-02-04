料盡攬117席特首選委 添「造王」籌碼

在117席區議員選委當中，有60席由新界各區議員互選產生，另外57席由港九各區議員互選。目前民主派在港九和新界都獲得過半數區議會議席，意味民主派可贏得全部區議會選委席位。

胡志偉：更多是促成推政改籌碼

在特首選舉中，候選人要在1200名選委中取得過半數支持方可當選特首。民主黨主席胡志偉表示，上屆民主派在選委會選舉獲300多席，若未來加上區議會117席，將手持逾400席，為特首選舉加添不確定因素。但他強調並非有選委會席位就能解決問題，「政改才是核心與根本」，選委更多是促成政府必須推行政改的籌碼、條件。公民黨黨魁楊岳橋稱「言之尚早」，強調當務之急是聲援理大及政府回應訴求。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，民主派上屆在特首選委佔「300+」席位，加上民主派以區選成績能進而取得117席的區議會界別選委，共約450席，未達1200名特首選委的一半，另外一些群組成為特首選舉中的關鍵少數，例如工商界。

蔡子強：工商界關鍵 任免權或加強

蔡子強說，工商界過去兩屆特首選舉都與中央在支持候選人方面出現分歧，內地官媒在反修例風波後，出現「鬥地主」現象，中央與工商界的矛盾或令中央擔心控制不到特首選舉的結果，除加強操控選舉外，更可能貫徹在中共四中全會的決定，加強特首的任免權，未必接受選舉結果。

（2019區選）