主導區會 欲檢視慶回歸等撥款

大埔關永業：首要關注警暴

有意競逐大埔區議會主席的大埔區議員、新民主同盟關永業表示，當區首要的工作是繼續關注警暴問題，以及與政府探討在社區中催淚氣體殘留物的善後工作。他亦說，有意檢視區議會一些傳統撥款項目，例如七一慶回歸撥款，指未來或有可能「唔批」。

東區麥德正倡取消增選委員 南區羅健熙倡設官方連儂牆

東區區議員麥德正認為，制度上需取消區議會增選委員的機制，指有關機制無謂。根據《區議會條例》，區議會可委任非議員成為區議會轄下委員會的增選委員，增選委員在有關會議上享同等發言權和投票權。但各區的區議會委任增選委員制度各異，有些區議會容許每名區議員提名一名增選委員，互不反對；亦有部分區議會由建制派壟斷所有增選委員名額。

麥德正並希望檢視和提升區議會處理公共財政機制的透明度，冀在審議地區小型工程撥款時，區議員可一同討論如何花得其所；指昔日建制派會針對民主派，因而不批出有需要但屬於民主派選區的小型工程。

民主黨南區區議員羅健熙表示，除要處理當區的交通問題，亦有意在南區設立官方「連儂牆」，為市民提供一個發泄不滿的渠道。

多名政黨新人擊敗資深議員

另一方面，有不少新任區議員都是首次參選的政黨新人，部分更打敗了建制派資深議員，如當選北區彩園選區的民主黨林子琼擊敗民建聯蘇西智、出戰深水埗南昌北選區的公民黨劉家衡打敗民建聯鄭泳舜。建制派的勝選者亦不乏新人，如建制派小花、民建聯賴嘉汶在新區屯門欣田選區當選。

（2019區選）