泛民贏85%議席：民意海嘯 胡志偉促回應社會訴求 林鄭稱聆聽反思

特首林鄭月娥昨日發聲明稱，政府尊重今次選舉結果，留意到坊間有很多分析與解讀，不少指出反映市民對社會現狀及深層次問題的不滿，強調特區政府定會虛心聆聽市民意見，並認真反思。

林鄭月娥稱，隨着第六屆區議會明年上任，政府會加強與各區區議會合作，共同解決市民關心的地區問題。

兩營得票近六四「黃金比例」 建制崩盤

在逾294萬選民投票下，民主派所奪議席大幅上升，除卻建制擁有多個當然議席的離島區議會外，泛民在17個區議會均奪得逾半議席；以區會議席計算，民主黨、公民黨一躍成為第一、第二大黨，前者摘下91席。民建聯議席則由上屆119大跌至21，其他建制政黨僅獲個位數議席，新民黨甚至「全軍覆沒」。

民主派獲大多數議席，不過從得票率計算，泛民未見大幅增長，非建制陣營取得的整體票數約166萬，佔約56.62%；建制派獲約121萬票，佔41.27%。兩陣票數均較上屆大幅上升，但泛民陣營的得票率仍只能維持到接近6：4的「黃金比例」。

梁家傑：五大訴求「公投」 割席暴政警暴

胡志偉形容，建制得票亦不簡單，反映社會的撕裂、對立進一步擴大，冀政府能修補、處理，「因為已捲入了更多市民」。被問到會否憂慮若政府不把握時機回應訴求，會導致更嚴重的情况發生，胡志偉明言擔心，因政府在6月9日百萬人和平遊行後仍不聞不問，導致之後近6個月的衝突，若政府不把握契機正視政治困局，擔心市民對和理非的路線失去信心。

公民黨主席梁家傑形容今次亦為針對五大訴求的「公投」，中央及特區政府都要立即回應數個重要問題，包括港人已用選票與警暴、暴政「割席」，並強調負責任政府定會由特首、問責官員以至行政會議總辭以謝選民，亦必須回應五大訴求。

李慧琼冀政府檢討 葉劉：反映不滿政府

建制派面對選舉崩盤，民建聯主席李慧琼被問到是否被政府拖累時，形容敗選是綜合原因，但冀政府檢討、檢視過去數月處理《逃犯條例》修訂、恢復社會秩序工作的不足。新民黨主席葉劉淑儀稱，選舉結果反映市民對政府很不滿，相信近月警民衝突令市民感憤怒，建制派難免不受選民歡迎。

張楚勇：不滿警察不等於完全認同學生

中大政治與行政學系高級講師蔡子強說，區選與立法會選舉的指標不同，若認為泛民突破不到六成得票就認為成績不理想，未必公道；而建制派在不少選區的得票率都較上屆下跌。

城大公共政策學系高級特任講師張楚勇估計，今次建制派落力動員，料部分較中間的選民亦會被說服，縱大部分認為警察、政府離譜，但未必所有人都認為學生全對。他舉例，在民調中達七成市民傾向不信任警隊，但建制仍奪逾四成選票，當中相信有啟示作用，或有選民對混亂情况有所憂慮。

至於政府未來可如何回應市民訴求，張楚勇相信政府可做的事有限，改組行會、撤換問責官員已是「好盡」，不期望有太大回應，但他形容過去數周對勇武派而言「好傷」，對他們是否仍有力作勇武抗爭未感樂觀。

明報記者

（2019區選）

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