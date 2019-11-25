警少長駐票站 保安未見大增

記者昨天到深水埗、油尖旺及黃大仙區逾10個市區票站觀察，當中包括深水埗區南昌中選區位於北河街體育館、油尖旺區尖沙嘴西選區位於九龍公園游泳池、黃大仙區東美選區位於孔教學院大成小學等的票站。就記者所見，警方未有於票站附近大力加強警力，未見有防暴警長時間駐守於指定票站外，僅少數票站有數名警員或防暴警在附近巡邏或在票站內駐守一段時間。另外，大部分票站只有一至兩名民安隊或保安駐守，有票站一度未見民安隊或保安在場，由票站職員維持秩序及指示市民進入票站。

特首所屬選區

防暴人龍旁監視

特首林鄭月娥所屬的中西區半山東選區，其位於高主教書院的票站昨晨則有加強警力，多名防暴警在票站附近巡邏，更有防暴警站在市民排隊進入票站投票的隊伍旁邊監視。

警務處長鄧炳強接受中央電視台訪問表示，每一個票站都會有足夠警力，亦會有高姿態的軍裝警察巡邏，警方已做好多方部署，以確保票站安全和投票不會受干擾。他又說，警方有後備方案及預留後備警力處理突發事件。

（2019區選）