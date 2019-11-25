林鄭：選舉順利助回復平靜

林太昨晨到中西區半山東選區的高主教書院票站投票後表示，過去幾日香港相對平靜，希望這種平靜不止是為了選舉投票，而是展示市民希望走出困局，又稱若選舉能順利進行，對香港走出困局和回復平靜有一定正面作用，又指多人投票是好現象。

張建宗：認真參考結果 不失望或振奮

政務司長張建宗昨早到山頂票站投票後，被問到有意見稱今次選舉是反修例示威的變相公投，張建宗說尊重任何民主選舉結果，又指選舉是一個重要的「政治寒暑表」，政府會認真參考。全國政協副主席、前特首董建華昨投票後表示，香港亂局持續5個多月，昨日是港人最好機會，用手中一票換取香港更好未來，希望選舉後能共同努力，讓社會回復平靜。董建華說明白有些市民對暴力亂港感到不滿，市民應要說不。全國政協副主席、前特首梁振英昨亦有投票，沒回應提問。

全國政協常委唐英年昨午到票站投票後表示，今屆選舉在社會運動中發生，高投票率反映選民支持民主，認為是好事，希望可透過選舉修補社會撕裂。對於理大事件中有學生做出激烈行為，唐英年說「唔嬲佢地，但好傷心」，希望他們靜下來思考，並盡快離開理大校園。

（2019區選）