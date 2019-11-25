部分站准長者先入惹鼓譟 建制批有人重複排

對於有說法稱有人投票後再排隊，馮驊說，故意阻礙他人投票影響選舉公平，屬選舉舞弊，若有證據會採取執法行動，候選人若認為選舉因而受影響，可申請選舉呈請，如法庭接納，有權取消選舉結果，希望市民嚴守選舉法律。政制及內地事務局長聶德權昨表示，個別票站會按身分證英文字母分流，目標是加快流程。

馮驊：仍要按排隊次序投 不存在優先

不少票站昨早已現人龍，動輒等逾半小時才能投票。太古城東地利亞（加拿大）學校票站昨早11時已有逾百人排隊，該站另設「長者隊」，容許長者或行動不便者直接進入票站，惹來輪候市民不滿，有人向選舉主任投訴，票站後來取消「長者隊」安排，但又惹起其他帶同長者到場投票市民不滿，有人與選舉主任理論，有長者最後獲進入票站。

黃埔區票站亦有職員安排長者「打尖」進入票站，部分人未有坐輪椅或行動不便，有職員解釋是人性化安排；元朗八鄉票站昨一度容許身分證號碼A至C字母開首的長者率先進入，有市民鼓譟，批評以身分證號碼字母分流有違公平原則，票站後來取消分流安排，但仍容許行動不便長者優先進入。八鄉南候選人朱凱廸認為容許長者優先入站做法可接受，稱市民投票決心大，不會因輪候時間長而不投票。

民建聯副主席陳克勤昨表示，留意到有人在票站外徘徊及重複排隊等，製造多人現象，導致趕時間的選民被迫放棄投票，斥責有關做法屬「干預選舉行為」。

（2019區選）