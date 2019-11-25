選管會接6540投訴 飈1.7倍 多區選民稱投票名單早被「劃線」 選票無效

有候選人發模擬票 馮驊：非拿票出外即可

對於投訴數字上升，選管會主席馮驊說「有競爭嘅選舉自然會多咗（投訴）」。至於在過去選舉中出現的「掌心雷」，今屆選舉亦有候選人被指向選民派發模擬選票以催谷選情。馮驊表示，若拉票活動不涉及將選票拿出票站外便不構成問題。

選民憂遭盜身分作違法行為

多名選民投訴，投票時發現其身分證已「被登記」，其中一名住在沙田廣源邨的吳女士，昨早約9時到票站投票，票站職員核對身分證時稱紀錄顯示她已投票，又問她是否已投票。她引述票站主任說可能是人為錯誤，若票站職員核對身分時出錯，或有人冒充身分等，以致身分證已被「劃線」，吳女士雖可繼續投票，但選票會蓋上中英文「重複」的印章，視為重複選票，點算時不會計算，之前投的票才會被視為有效票。

吳女士表示十分憤怒，懷疑早前更換智能身分證期間，舊的身分證被盜取，擔心身分證被他人拿去投票，或做出非法行為，她即時向票站主任作書面投訴，並表示保留追究權利。

「偽冒者」反有效 斥荒謬

另有多個選區出現「被投票」事件。九龍塘區蘇小組昨早前往九龍塘官立小學投票，發現其身分證在名單被紅線刪掉，遂向選舉主任投訴。她斥事件荒謬，雖可繼續投票，但會被視為廢票，反而偽冒者代投的一票卻被計算在內。

有東涌選民表示，在東涌社區會堂票站核對身分證時，票站職員告知其身分證已被其他人登記及完成投票，他即時向票站主任作書面投訴。

馮驊承認即場無法解決問題，日後會將相關投訴轉介執法機關跟進，又稱本港選舉制度要保障投票保密，在票站劃線登記身分證後便無紀錄可追溯，事後調查「或可砌回圖畫」。

明報記者

（2019區選）