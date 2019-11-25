選管會接6540投訴 飈1.7倍 多區選民稱投票名單早被「劃線」 選票無效

【明報專訊】今屆區選不但投票人數創新高，選管會接獲的投訴數字亦大增，選管會主席馮驊表示，選管會收到6540宗投訴，較2015年投票當日的2429宗上升1.7倍，主要涉及投票安排及選舉廣告；有選民投訴投票時發現自己的身分證已被登記，選票被視作無效，馮驊稱有關個案佔整體非常少，相信不影響投票，但並非可容許，選管會會將相關個案轉介執法機關跟進調查。
有候選人發模擬票 馮驊：非拿票出外即可
對於投訴數字上升，選管會主席馮驊說「有競爭嘅選舉自然會多咗（投訴）」。至於在過去選舉中出現的「掌心雷」，今屆選舉亦有候選人被指向選民派發模擬選票以催谷選情。馮驊表示，若拉票活動不涉及將選票拿出票站外便不構成問題。
選民憂遭盜身分作違法行為
多名選民投訴，投票時發現其身分證已「被登記」，其中一名住在沙田廣源邨的吳女士，昨早約9時到票站投票，票站職員核對身分證時稱紀錄顯示她已投票，又問她是否已投票。她引述票站主任說可能是人為錯誤，若票站職員核對身分時出錯，或有人冒充身分等，以致身分證已被「劃線」，吳女士雖可繼續投票，但選票會蓋上中英文「重複」的印章，視為重複選票，點算時不會計算，之前投的票才會被視為有效票。
吳女士表示十分憤怒，懷疑早前更換智能身分證期間，舊的身分證被盜取，擔心身分證被他人拿去投票，或做出非法行為，她即時向票站主任作書面投訴，並表示保留追究權利。
「偽冒者」反有效 斥荒謬
另有多個選區出現「被投票」事件。九龍塘區蘇小組昨早前往九龍塘官立小學投票，發現其身分證在名單被紅線刪掉，遂向選舉主任投訴。她斥事件荒謬，雖可繼續投票，但會被視為廢票，反而偽冒者代投的一票卻被計算在內。
有東涌選民表示，在東涌社區會堂票站核對身分證時，票站職員告知其身分證已被其他人登記及完成投票，他即時向票站主任作書面投訴。
馮驊承認即場無法解決問題，日後會將相關投訴轉介執法機關跟進，又稱本港選舉制度要保障投票保密，在票站劃線登記身分證後便無紀錄可追溯，事後調查「或可砌回圖畫」。
明報記者
（2019區選）
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