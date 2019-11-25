親歷7．21首投族：建制不支持獨立調查 決意踢走

案發地點元朗西鐵站附近的元龍選區，成為原區區議員經民聯王威信與報稱獨立的中文大學前學生會長張秀賢之爭，另一候選人為周樂寧。該區有5480人投票，投票率76.8%，高於全港平均數。同區選民23歲李先生為「首投族」，最關注元朗7．21事件，當日他偕同女友乘坐西鐵回家，兩人身處涉事車廂，目擊白衣人無差別襲擊市民，施襲近40分鐘也沒有警察，甚為震驚，「完全不能接受」。他認為，警方聲稱開槍「止暴制亂」可打示威者，質疑當日曾經過西鐵站的兩名警察，為何不開槍或使用其他武力制止「白衣暴徒」。他得悉原區區議員王威信在區議會有關討論投棄權票，認為王在這道德衝突中，沒有為居民利益着想，決意投票踢走建制派。

張秀賢宣布當選

同區選民20歲「首投族」陳小姐表示，對7．21事件感痛心，同時對警方失去信任。她說，政府控告示威者眾多，白衣人被控人數甚少。她認為，7．21事件政府偏幫建制派，原區區議員亦沒有妥善處理，深感無力，希望投票表達自己支持民主派的立場。

張秀賢認為選情嚴峻，又稱7．21事件令該區市民擔驚受怕、擔心生命受威脅，選民希望有人「代佢出頭」追究事件。如果他當選，一定要求追究7．21事件。張秀賢昨於facebook宣布得3177票（58.1%）當選。王威信表示，基於建制派背景，選情「五十五十」，又認為現時未有確定監警會無能力調查。投棄權是希望若監警調查有不足再獨立調查。

另外，元朗水邊區選民23歲劉先生是另類「首投族」，因原區區議員袁敏兒上屆自動當選，「我無得揀」。他亦不滿有議員在成立獨立調查委員會事件上投反對票，很慶幸今年可以投其他候選人。

（2019區選）