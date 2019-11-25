林浩波打逆境戰 擊敗陳家珮

【明報專訊】今屆區議會選舉唯一被選舉主任「DQ」的是報名參選海怡西的香港眾志秘書長黃之鋒，最終改由民主派林浩波披甲上陣，挑戰爭取連任的新民黨陳家珮。陳家珮昨午告急，稱以往多數比併政綱，但反修例運動下社區變得政治化，難評估民情；林浩波則對選情審慎樂觀，形容今次是逆境戰。該區投票率達79.8％，高於全港平均投票率。林浩波得逾4000票，擊敗陳家珮。
陳家珮：以往拼政綱 今政治化
陳家珮昨午1時半告急，認為投票率高屬意料之內，很多支持者稱中午前投票，部分街坊則因擔憂混亂，不敢外出投票，「怕好多選民不出來」，故較早已宣布告急。她說中產區着重私隱，以往他們較少致電聯絡拉票，昨亦改變策略，主動打電話。她認為自己熟悉社區，相信選民會選出服務社區的人，「我對選民有信心」。她承認以往多是比併地區工作政綱，惟現時社區無可避免地政治化，難評估勝算及民情。
林浩波認為，高投票率對民主派是好事，反映不少市民對政府不滿。他對選情保持審慎樂觀，認為關鍵是要有更多年輕人投票，「每一張票都好重要」。他形容今次是「uphill battle（逆境戰）」，非常有挑戰。他亦認為其專業人士背景較優勝。
黃之鋒：勿掉以輕心 建制總動員
為林浩波助選的黃之鋒認為，不能因投票率高而掉以輕心，相信建制與民主派兩方有總動員投票，形容選情「五五波」。他認為陳家珮作為現任區議員，昨午已告急屬罕見，明顯有壓力。