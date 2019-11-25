林浩波打逆境戰 擊敗陳家珮

陳家珮：以往拼政綱 今政治化

陳家珮昨午1時半告急，認為投票率高屬意料之內，很多支持者稱中午前投票，部分街坊則因擔憂混亂，不敢外出投票，「怕好多選民不出來」，故較早已宣布告急。她說中產區着重私隱，以往他們較少致電聯絡拉票，昨亦改變策略，主動打電話。她認為自己熟悉社區，相信選民會選出服務社區的人，「我對選民有信心」。她承認以往多是比併地區工作政綱，惟現時社區無可避免地政治化，難評估勝算及民情。

林浩波認為，高投票率對民主派是好事，反映不少市民對政府不滿。他對選情保持審慎樂觀，認為關鍵是要有更多年輕人投票，「每一張票都好重要」。他形容今次是「uphill battle（逆境戰）」，非常有挑戰。他亦認為其專業人士背景較優勝。

黃之鋒：勿掉以輕心 建制總動員

為林浩波助選的黃之鋒認為，不能因投票率高而掉以輕心，相信建制與民主派兩方有總動員投票，形容選情「五五波」。他認為陳家珮作為現任區議員，昨午已告急屬罕見，明顯有壓力。

（2019區選）