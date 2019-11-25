素人撼建制 望「一步步贏回香港」 今屆兩成素人 投票率高鼓舞信心

明報記者

今屆有1090人參選，其中政治素人有約200人。政治素人雖資源較少，但在昨日選舉日宣傳造勢不遜於傳統大黨，滿街的旗幟飄揚，素人們長駐宣傳街站，落力拉票。而協助政治素人助選的義工團隊，亦明顯較建制大黨對手年輕。

11名素人在屯門組成「屯門十兄弟」出戰今屆區議會選舉，其中參選屯門新墟的張可森挑戰在該區角逐連任的區議員古漢強。張可森對自己選情樂觀，故在昨晚6時許，已改到其他屯門選區為其他「兄弟」拉票。他說新墟傍晚投票率近59%，稱有信心「選民想見新人新氣象」。

「兄弟齊上齊落」為盟友助選

屯門良景區的投票率稍低，張因擔心盟友選情，改到良景區助拉票，稱要「兄弟齊上齊落」才能為議會帶來一股革新力量。張可森說自己雖然非政黨出身，但作為「屯門人」熟悉當區事務「例如屯門公園噪音問題、不明氣體事件等， 我都有落手落腳跟進」， 認為自己能夠勝任區議會工作。

本為社工的李嘉達出戰觀塘協康區對撼觀塘區議會主席陳振彬。他說昨日有30多名義工協助下，開設7個街站，人手雖比對手少，但自己義工較有力量。他估算如投票率能達六成就有勝算，而至昨日下午4時半已有五成多，但仍不敢說樂觀。他說若能當選也不會特別興奮，因當選只是起點，「要一步一步贏香港回來」；即使落敗，他未來仍會繼續在地區深耕。

觀塘：「人海戰略」過百義工助宣傳

觀塘牛下選區挑戰民建聯的李詠珊亦稱因資源不夠，只能使用「人海戰略」，有過百義工協助宣傳。有見今午支持者投票較少，即打告急牌，後來有感支持有所回升，投票率過七成，對選情樂觀。觀塘月華區候選人梁凱晴則不敢太樂觀，稱該區人口較年長，選情仍然難說。梁凱晴昨勝對手約400票，贏得議席。

因反修例示威而成立的素人參選組織「動元十八」，聯袂對撼鄉事派。

十八鄉：「畀面文化」對手多鐵票

競選十八鄉西選區的司徒博文對手為鄉事派梁福元。他說選情「五五波」，有些街坊覺得原區區議員經常不見人，希望讓新血成為區議員，改變民生。他留意到鄉事派以各村村長為拉票樁腳，呼籲村民投鄉事派，不少人因「畀面文化」而順從村長，估計對手有相當多的鐵票。

戰梁福元子：七成投票率才樂觀

同為動元十八、十八鄉中選區的方浩軒主要對手為梁福元兒子梁明堅。方認為，投票率達七成才會樂觀，訪問時該區仍未達標，認為反例修運動令他明白每個人都有責任，自己捍衛民生及民主，呼籲選民踴躍投票。

（2019區選）