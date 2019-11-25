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2019年11月25日星期一
雙料議員紛落馬 建制派區選重創 294萬人投票71%投票率同創歷史
胡志偉：「抗議票」多 陳克勤：捉摸不到沉默選民
建制告急聲 由早叫到晚 李慧琼低調拉票 梁國雄狙擊失敗
泛民信心足 勝選許智峯跨區助選
岑子杰撐杖拉票勝選 10大漢保護何君堯
多區早上數百米人龍 街坊：未見過咁長 不滿姊外遊 留歐生僕僕返港投
明報民調：38%人盼表修例風波立場
目擊7．21成心結 首投族盼踢走現任
各區人潮（圖輯）
素人撼建制 望「一步步贏回香港」 今屆兩成素人 投票率高鼓舞信心
林浩波打逆境戰 擊敗陳家珮
親歷7．21首投族：建制不支持獨立調查 決意踢走
第一城傳引入人面識別 黃嘉榮連任失敗
尚德選民打蛇餅：難過梓樂離世
選管會接6540投訴 飈1.7倍 多區選民稱投票名單早被「劃線」 選票無效
部分站准長者先入惹鼓譟 建制批有人重複排
林鄭：選舉順利助回復平靜
警少長駐票站 保安未見大增
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各區人潮（圖輯）
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【明報專訊】（請看附圖）
（2019區選）
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雙料議員紛落馬 建制派區選重創 294萬人投票71%投票率同創歷史
胡志偉：「抗議票」多 陳克勤：捉摸不到沉默選民
建制告急聲 由早叫到晚 李慧琼低調拉票 梁國雄狙擊失敗
泛民信心足 勝選許智峯跨區助選
岑子杰撐杖拉票勝選 10大漢保護何君堯
多區早上數百米人龍 街坊：未見過咁長 不滿姊外遊 留歐生僕僕返港投
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林浩波打逆境戰 擊敗陳家珮
親歷7．21首投族：建制不支持獨立調查 決意踢走
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選管會接6540投訴 飈1.7倍 多區選民稱投票名單早被「劃線」 選票無效
部分站准長者先入惹鼓譟 建制批有人重複排
林鄭：選舉順利助回復平靜
警少長駐票站 保安未見大增
雙料議員紛落馬 建制派區選重創 294萬人投票71%投票率同創歷史
胡志偉：「抗議票」多 陳克勤：捉摸不到沉默選民
建制告急聲 由早叫到晚 李慧琼低調拉票 梁國雄狙擊失敗
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多區早上數百米人龍 街坊：未見過咁長 不滿姊外遊 留歐生僕僕返港投
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警少長駐票站 保安未見大增
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