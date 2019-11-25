目擊7．21成心結 首投族盼踢走現任

明報民調顯示，接近27%受訪者為首投族，記者昨採訪多名首投族了解想法。於葵芳，20歲葉先生關注候選人地區工作，期望當選者解決鼠患問題，又認為各區議員需加強合作，若再遇警方於葵芳站內發射催淚彈等類似事件，可合力解決或追究。

東區阿公岩的40多歲曾先生首次投票，以往自覺「多我一個不多，少我一個不少」，從未投票，但現時社會撕裂，他希望用手上一票回應時局。

有稱社會撕裂太久 盼「止暴制亂」

同為首投的24歲鄧先生說，持續近半年的反修例風波令社會「撕裂得太久」，希望可回復平靜。他說過去未有投票，令自己聲音「被代表」，又認為議會內「建制聲音不夠多」，故是次用選票表態。他亦不滿示威者「搞完事阻住我返工，遲到畀人鬧」，期望區議員在社區中「止暴制亂」。

屆屆投票者：學生有不對 政府太暴力

明報民調亦顯示有接近33%的人稱幾乎每屆都有投票，中西區觀龍選的72歲李婆婆是其中之一，她期望選票幫助香港：「見到學生好淒涼，他們有不對，但政府都太暴力」。她說自己政治、民生議題的取態「一半半」，沒透露政治立場。同區60歲吳女士認為今次是「變相公投」，藉投票對過去數月政治事件表態，她認為投票可助其支持的候選人取得議席、資源及特首選舉選委議席。她亦不贊成示威者堵路，但認為不出人命都可接受，不會怪責年輕人，稱堵路不左右投票意向。

（2019區選）