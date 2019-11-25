多區早上數百米人龍 街坊：未見過咁長 不滿姊外遊 留歐生僕僕返港投

今屆區選，史無前例區區有競爭，從前「無得揀」的選區居民，今屆終獲選票。反修例運動未息，火舌與催淚煙蔓延各區，烘熱選舉氣氛。有別選民一般晚上「趕尾班車」投票，昨晨未到7時半票站開放，港九新界多個票站已大排長龍，天水園天恒選區外人龍於8時已圍繞票站，更伸延至邨口停車場，當中不乏平常晝伏夜出的年輕人，街坊驚歎「未見過咁長龍」。鄉郊選區林村谷清晨人龍更一度長逾一公里。

多青年早投 大專生：憂關站

多個大型屋苑集中的選區，整個上午票站外人頭湧湧，麗港城選區票站外人龍由天橋伸延至地面，選民頂着烈日苦候逾一小時才能投票，有婆婆笑言從未見如此多青年早上投票，「（後生仔）今日投票唔得閒掟磚」。太古城西選區票站上午數百人排隊「打蛇餅」，龍尾至太古城中心。

元朗水邊選區及慈祐選區，票站人龍延綿過百米，第二次投票的大專生葉小姐擔心票站因突發事故關閉，特意提早投票。她說近年社會運動未嘗爭取到理想結果，冀以民主方式選出代表自己的候選人。

有人早起牀投票，有人為了手上一票從外地回港。去年嫁到挪威的邱小姐，對過去5個月香港的事感傷心及無力，昨天盼用選票抗爭，買3000元雙程機票返港投票，冀令土瓜灣的海心選區可「踢走建制派」：「如果用3000元可以做實際的事，很值得。」

5000元買機票 「窮到賣腎」

本學期於荷蘭當交換生的張同學，也以約5000元買來回機票回港，昨趕到太子的大南選區投票，「買了機票後，窮得要賣腎」。她說家人對此亦感驚訝，其姊於選舉前離港旅遊，令她大感不滿：「完全不知道個妹有多辛勞才回來投票」，批評姊姊為「港豬」。

入夜人潮重現 有人落機奔票站

投票人數至下午稍稍回落，但入夜後人潮重現，至10時半投票時間結束前，仍有人飛奔到票站。到越南旅行4日的戚小姐，昨晚8時45分下機後乘的士至觀塘月華區票站，最終10時15分趕到，如願投票。將軍澳景林選區於投票時間結束後，票站外仍有人龍，需由選舉人員協助選民輪候進站。

明報記者

（2019區選）