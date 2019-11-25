岑子杰撐杖拉票勝選 10大漢保護何君堯

岑：不會因恐懼阻礙腳步

過去3個月先後兩次遇襲的岑子杰，傷勢仍未徹底復元。他表示，今屆區選與過往不一樣，形容是「全民表態的機會」，「我相信今日（昨日）是給所有曾出來（遊行），或者是想出來但不能前來的人一齊表態，為香港的未來投票」，重申民主派要求落實五大訴求，目的是希望透過民主制度，令本港長遠和平發展。

岑說，區議員的工作不能夠只為政治事情而不理民生，但更不能只理會民生工作，而放輕政治不作表態。對於先後遇襲有否加強保安，他稱身邊朋友已組織義工團保護他，「身邊許多朋友比我更關心自己安全」，強調不會因為恐懼而阻礙腳步，「要做的事會繼續做」，亦不會刻意多想會否遇襲，以免自己焦慮。

本月初遭人以利刀刺胸而受傷的何君堯，昨晨已到美樂花園拉票，並由約10名佩戴「黑超」的便衣大漢保護下「嗌咪」，現場所見何君堯每次出入時，最少有8名便衣男子包圍，明顯加強戒備，防止其他人走近；亦有便衣男士在附近範圍觀察四周環境。

被問有信心否 何君堯：低能問題

對於明顯增強保安，何君堯稱有必要設防，並重提自己早前受襲。至昨午3時許，其團隊開始派發「告急」單張，被問到是否有信心連任時，何君堯即說「好有信心」，又說問題「超低能」。對於昨日投票率高，他認為高出原先估計，但不認同愈多人投票代表對他不利，形容自己實事求是，很多市民也希望「一票止暴」。

稱區內老人多 梁凱晴恐礙選情

另一曾遇襲的政治素人、觀塘月華區候選人梁凱晴昨日稱，遇襲後確有更多人為她打氣說「加油」，但說遇襲後的宣傳工作變得更小心，過去可能會獨自一人擺街站，現時則需要由其他義工一同陪伴。她說，近期社會仍有多場衝突，有老街坊跟她說「呢排太亂，我哋想選番啲舊人」，擔心區內老年人較多，對選情未必有利。

趙家賢耳貼紗布 盼街坊投票

而本月初在太古城遭人「咬甩耳朵」的趙家賢，昨日拉票時左耳仍貼上多重紗布。他坦言遇襲後已大大影響其選舉工程，至今仍感到痛楚及麻痹，兩耳聲音不平衡，亦難以評估個人選情，希望街坊行使公民投票權，並相信選民眼睛是雪亮。

（2019區選）