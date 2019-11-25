泛民信心足 勝選許智峯跨區助選

在中環爭取連任的民主黨許智峯今次對撼獨立黃鐘蔚，他昨午已跨區為其他民主派候選人拉票，他稱中環區昨早很多人排隊投票並以年輕人居多，故對自己選情有信心，盼用更多時間協助選情緊張的民主派候選人。許智峯於中環選區勝出，他昨晚接受傳媒訪問時形容區選勝選只是小勝一仗，會將勝利結果給予前線手足。

民主派有3名超區議員，包括民主黨鄺俊宇、涂謹申及街工梁耀忠，區議會議席關乎立法會議席存亡。

鄺俊宇：陷苦戰 梁耀忠：有暗湧

在元朗北朗競逐連任的鄺俊宇，昨亦先後為5名新人站台，直至晚上6時才返回原區拉票；惟他卻未似許智峯自信。鄺俊宇表示，元朗區投票率偏低，難以估計陷入苦戰原因；他稱雖較少時間留在原區，但相信選民會記起他往日工作；其最後拉票策略，就是留守朗屏邨站在見到選民的地方。

扎根葵芳多年的梁耀忠昨亦相信選情「OK嘅」、整體而言樂觀，引述不少街坊對他稱，「這麼多年了，不投你還要投誰？」。梁耀忠明言不會告急，「這麼多屆都沒試過（告急）」。不過，他說選情亦有暗湧，包括同區另一候選人曾子麟以爭取五大訴求為宣傳，或令人認為他們來自同一陣營。被問到近日堵路等行動會否影響選情，他稱街坊較少着眼這點，多重視多年關係。

出戰油尖旺奧運區的民主黨涂謹申表示，投票率高企是因為雙方陣營很多選民都自發出來投票表態，有別於昔日主要靠政黨和地區網絡去叫街坊投票。他相信投票率要「極高」才對泛民有利。被問到勝算，他表示「信心是有的」，稱今次選民考慮投票意向時，不太理會候選人的地區工作，政治取態和因素是選民最大考慮。

林卓廷稱被匿名抹黑 現隱憂仍勝出

在北區石湖墟競逐連任的民主黨林卓廷，今屆面對新民黨孔永業、無黨派梁金成「夾擊」，他昨晨稱，選舉前被大規模匿名抹黑，縱已澄清，仍認為選情現隱憂，最終他勝出。

（2019區選）