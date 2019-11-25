建制告急聲 由早叫到晚 李慧琼低調拉票 梁國雄狙擊失敗

曾助台兇案受害者家屬開記招 周浩鼎頻拉票

民建聯另一超區議員、在東涌南選區競逐連任的周浩鼎今屆再遇上「地頭蟲」王進洋挑戰，周浩鼎昨晚8時許稱選情告急，要盡最後努力拉票，盼支持香港恢復秩序、社會安寧的居民均投票。至於最後拉票策略，他稱所有方式、「街站所有可做的工夫都在做」。

李慧琼及周浩鼎曾協助台灣兇殺案受害者家屬開記者會，同時政府公布修訂《逃犯條例》，而二人也屬超區議員，即區議會議席扣連着立法會參選資格。

張國鈞獲曾鈺成助選

民建聯多名雙料議員昨早已告急，在西環區爭取連任的民建聯張國鈞是唯一一名行會成員參選。他昨早10時宣布告急，晚上稱選情十分嚴峻。張表示，因為見到票站早上排隊的人龍多，高投票率，所以他亦更早「催支持者、基本盤出來投票」，但難評估對手的支持者有幾多出來投票。他的助手在上午仍稱未有民建聯創黨主席曾鈺成為張國鈞站台的安排，但傍晚曾鈺成現身為張拉票。

競逐連任南昌北選區的民建聯鄭泳舜昨下午2時許在港鐵深水埗站拉票，表示選情告急。鄭說地區工作不止靠叫口號，稱該黨多年來為區內街坊服務，改善民生。他表示，雙方陣營都動員支持者在早上投票，因而令投票率高企，但難料勝負。

梁國雄空降挑戰在土瓜灣北擔任了20年區議員的李慧琼。李昨下午在土瓜灣海心公園見記者，說高投票率是史上未見，難料對各陣營的影響。她亦稱拉票時有好多支持者明言會出來投票表態，讓社會停止暴力。梁和其支持者則預早到海心公園等待和狙擊李慧琼，並趁李講話時在背後叫口號。李說選舉是公平的，對騷擾行為感到極之憤怒。她其後在助選團和義工的護送下離場。梁國雄最終落敗。

麥美娟稱被不公對待 難接觸選民

上屆自動當選、在葵青偉盈選區爭取連任的工聯會麥美娟昨晨告急，至晚上仍稱「未夠票」，是她在該區服務了20多年最嚴峻的選戰。麥說，選舉過程遇上許多不公對待，包括辦事處被衝擊、宣傳品被破壞，街站亦被騷擾，無正常途徑接觸選民，「盼如市民想用選票自救、用選票找回半年前的香港」，要出來投票。

明報記者

（2019區選）