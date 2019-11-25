胡志偉：「抗議票」多 陳克勤：捉摸不到沉默選民

學者：泛民起步點低 議席難逾半

不過，馬嶽仍認為民主派要取得區議會過半數議席困難，因泛民現有議席「起步點」低，只有百多席，即使每區取多一半議席仍未夠過半。但他相信泛民可在沙田、深水埗、中西區、大埔區議會取得過半數。他又相信，新登記選民今次登記投票是有目的，相信不止年輕新選民，中年的新登記選民投票率亦高。

民主黨主席胡志偉表示，今次選舉明顯有很多「protest vote（抗議選票）」，反對政府、反對民主派的也有，所以難以事前預測。他認為大家有共識「踢走保皇黨」，政府須重組、警暴問題必須正視及政制問題要面對市民訴求。他說不論結果如何都會帶來改變，包括選民更重視區議會的政治含意，任何政治組織都要面對民意懲罰。

民建聯副主席陳克勤表示投票率高令選情難料，該黨似乎不太樂觀。他說高投票率說明中間選民，平日不投票、很沉默的人也出來，但這群人是反政府還是反泛民「（捉）摸不到」，所以結果難料。

新民黨主席葉劉淑儀表示，不止中產選區，全港選區的投票率都高，不少民主派和建制派視為關鍵的選區，相信勝負差距會細。她認為投票率高不止因為泛民支持者出來投票，相信亦有不少「沉默大多數」，因為中產都想有「寧靜」。她又估計選舉後「暴徒」仍會繼續生事。

（2019區選）