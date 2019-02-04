雙料議員紛落馬 建制派區選重創 294萬人投票71%投票率同創歷史

劉國勳何啟明何君堯失議席

多名建制派雙料議員被新人擊敗，截至凌晨2時半點票結果，在北區欣盛選區競逐連任的民建聯劉國勳落敗，對手新民主同盟林淑菁勝出。劉現時是立法會區議會（第一）功能界別議員，失去區議會議席意味明年立法會選舉無法循現該界別競逐連任。在屯門樂翠選區，競逐連任的何君堯落敗。在觀塘栢雅選區競逐連任的工聯會何啟明亦被民主黨陳汶堅擊敗。

多區區議會主席亦落敗，包括觀塘的陳振彬、西貢的民建聯吳仕福、油尖旺的民建聯葉傲冬、大埔的民建聯黃碧嬌等。民主派雙料議員方面，民主黨許智峯、林卓廷及鄺俊宇成功連任（部分結果見表）。

今年有逾200名民主派素人參選，截至凌晨1時，素人捷報頻傳。南區海怡西選區，以黃之鋒「Plan B」姿態出選的候選人林浩波取得逾4000票，擊敗競逐連任的新民黨陳家珮。朱凱廸團隊成員陳樹暉，擊敗民建聯徐君紹，在元朗洪福選區當選。同為朱凱廸團隊的前學聯副秘書長岑敖暉，於荃灣海濱選區擊敗自1991年起當選的鄒秉恬。出戰北區皇后山選區的羅庭德，亦打敗競逐連任的民建聯鄧根年。公民黨黃文萱擊敗競遂連任的新民黨黃嘉榮，在沙田第一城勝出。部分捲土重來的泛民候選人亦勝出，包括出戰美孚北選區的公民黨李俊晞。

陳家珮敗北 岑敖暉荃灣擊敗鄒秉恬

今屆區選的候選人和選民登記人數同是歷屆之冠，共1090人角逐452個議席，是回歸以來首次無人自動當選。昨日投票率高達71.2 %，投票人數逾294萬；個別選區的投票率逾80%，包括第一城選區（81.3%）和荔枝角中選區（81.9%）。18個區議會中，投票率最高是荃灣、沙田和西貢，達73%。4年前區選的總投票率為47.01%，投票人數逾146萬。

反修例風波持續多月，其間發生多場大型衝突，很多市民擔心昨日票站會因為突發的嚴重衝突而「腰斬」押後，因此大批選民爭相在早上投票，多個選區持續出現人龍排隊投票。

個別選區投票率逾80%

區選一直被視為是政黨地區民生工作的成績表，政治意味並不濃厚。但今次選舉正值反修例風波，民主派形容是次選舉是一場「公投」，呼籲市民透過選票向政府表達對「五大訴求」的堅持，以及對警暴的不滿。另邊廂，支持修例的建制派陷於苦戰，多名民建聯雙料議員在早上已告急，在九龍城土瓜灣北選區競逐連任的民建聯主席李慧琼昨午形容該黨選情「全線極之極之告急」。李最終勝選。

投票結束後，部分投票站隨即變為點票中心，部分票站在投票結束後仍人頭湧湧，大批市民要求入場「監察點票」。

中大政治與行政學系副教授馬嶽表示，今屆投票者比過去多，但投票期間發生的事故較過去10年少，反映港人能和平有序表達政治意見，但政府會否聆聽是另一問題。馬嶽說，2003年區選後民建聯議席的跌幅比其他政黨大，因選民有目標地懲罰他們，他相信今屆選民亦一樣，有目標地懲罰民建聯立法會雙料議員。

明報記者

（2019區選）

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