港台兼職記者控暴動 律師投訴未盡快安排上庭

港台：被告被捕當天非上班日

為支援被圍困在理大的示威者，大批人上周初在油尖旺一帶示威，與警方爆發衝突。警方早前起訴242人，在6個裁判法院提堂，當中53人留院缺席聆訊，各人陸續出院到庭提訊。其中兩人分別為嶺大學生兼港台兼職記者朱梓瑩（20歲）及運輸工柯俊明（23歲），他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動，昨在西九龍法院提堂，暫毋須答辯，兩人獲准以1000元及5000元保釋，其間不得離港，須守宵禁令和禁足令，至明年3月19日與同案被告同日再訊。

代表朱梓瑩的律師投訴，指警方拘捕朱後，在沒有警誡下就指控作提問，警方亦延遲18小時才讓朱求醫；而朱梓瑩上周五下午4時出院，先被帶回警署，昨早才被帶上庭，指警方及控方違反「出院後盡快將其帶上庭」的命令。

官質疑投訴與該案程序無關

主任裁判官羅德泉質疑，投訴與本案司法程序沒有關係。辯方回應稱或會展開其他司法程序追究，亦希望法庭注意到控方及警方違反法庭命令。裁判官強調，有關命令內容是「可能的時間」帶上庭。香港電台發言人回應確認朱梓瑩為該台新聞部兼職記者，最近一次出勤為11月9日，她被捕當日並非上班日。

【案件編號：WKCC4321-22/19】

（反修例風暴）