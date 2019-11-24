家長遊行促警停用催淚彈 「拒說成分 更憂有不可告人處」

教協調查：僅一成幼園老師贊成明復課

另外，教協前日向764名幼稚園教師做調查，發現僅約一成認為明日適合復課，近六成表示不適合，當中八成擔心學校受催淚煙影響，擔心交通的亦有近八成。教協認為政府一直不肯公布催淚彈成分，憂幼稚園學生容易受催淚氣體影響健康，促教育局採取措施釋除憂慮。

昨日的遊行獲警方批出不反對通知書，氣氛和平，不少家長攜小孩參與，高呼「停止使用催淚彈」、「交代二噁英後遺症」、「公開催淚彈成分」等口號。警方稱昨早有約130人遊行。

Stephanie說，因為九龍塘是學校區，因此在這區遊行，盼社會把焦點放在校園。她說一歲半的兒子有皮膚敏感，醫生說要減少到曾施放催淚彈的地方，其女兒在屯門上學，早前屯門出現不明氣體時，女兒雙眼曾感不適一周。

家長：帶子出街 先查「催淚彈地圖」

一家三口遊行的鄭先生說，最近已減少外出，4歲兒子昨早到九龍塘即咳嗽，憂催淚彈影響患哮喘的兒子。他說，政府多次拒公開催淚彈成分，更令人擔心是否有不可告人之處。鄭太說，近日出外都會先看網民製作的催淚彈地圖，確保該處近日沒有放催淚彈。

警方回覆稱，使用催淚煙的目的是為增加安全距離，減少與有關人等直接衝突，從而有效地驅散。警方就彈藥使用有嚴謹指引，亦參考製造商所提供的安全確認，確保所有使用的彈藥安全及操作正常。

（反修例風暴）