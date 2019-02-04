特寫：242涉暴動被告同步提堂 一夜6庭陷荒亂 人急官累傘不退

明報記者 何進康 余卓祈 丘萃瑩 方嘉蓓

西九龍裁判法院

被告打口形 只求跟家人說「我還好」

港鐵南昌站不見任何塗鴉，乘客有序地拍卡出閘，與僅僅3公里外的彌敦道恍如兩個國度。商店正常營業，這是個平凡的星期三（20日）。下午2時，穿梭南昌富昌邨商場內，不難發現食肆內坐滿了載着口罩、眼神有點銳利的年輕人。旁邊帶着孩子的婦人說，示威讓她去哪裏都不方便，又說起周一（18日）夜彌敦道的狼藉。坐在她對面的主婦表示認同，說「200幾個暴徒今日上庭，拉得好」。 年輕人瞥了一眼，搖一搖頭便除下口罩低頭進食，看似較為年長一個溫柔地對他說：「快吃點，要趕緊去法院拿籌。」

「Telegram群組不是說兩時半開庭嗎？」法院內原來已站滿到場聲援的人。保安把他們安排到一樓詢問處外排隊等候，從西九龍裁判法院的外圍落地玻璃，可看見人們不斷在電梯上落。

共有80名被告被安排到西九龍裁判法院應訊，然而當日被控的共有242人，當中213人在相同地點（彌敦道與窩打老道交界）被捕，究竟他們被捕後登上的旅遊巴駛去哪裏？全港有6個法院處理案件，除了警察，無人知曉任何一個被捕者的下落。6個法院，對家屬而言就像擲骰子，出發「搵仔」，卻只有六分之一機會「去啱法院」。

眾旁聽者原本站着排隊，站久了，看看窗外發現已日落，才意識腳累，要坐下休息。法庭原應黃昏前準時「打烊」，那夜卻燈火通明。到傍晚運載數十名被告的警方旅遊巴抵達，蒙面的防暴警在旁駐守，如臨大敵，恐怕有人密謀「搶犯」。在今年6月之前，要驚動警方在法院外如此武裝佈防，那怕只有被國際刑警發出「紅色通緝令」、印度裔械劫疑犯文子星被押上庭時才會出現。

此時，到場聲援的公眾已將法院的地板當作餐桌，外賣盒、紙杯滿地。不過律師和家屬沒有這樣閒情「野餐」，畢竟80名被告並非由80名律師逐一代表，有些律師同時間代表四五人，就連與被告會面打探一下背景、問可以繳付多少保釋金，也需花不少時間。

晚上9時15分，法院才準備開庭，更安排了兩名裁判官，各自在兩個法庭同時處理案件，原本獨力審案的主任裁判官羅德泉打趣說：「若果只有我一人審案，審完所有80人已經到食早餐時分了。」就連律師也要東奔西跑，他們代表的幾名被告，一個在1號庭，一個在3號，連忙處理完手頭個案，便要收拾「轉戰」另一個庭。

所有80名被告面對的控罪是統一的，都是暴動。庭警分批將他們押上庭，從一道小門通向犯人欄，欄上黑色鐵柱分隔着「裏面」和「外面」。坐在公眾席的家屬努力從外面往內望，希望見到子女的模樣，裏面的被告則盡力把自己放在家人的視線範圍內，不時探頭踮腳，只求跟父母打個口形「我還好」。80人之中，最小的16歲。

開庭了，律政司不反對被告保釋，只要談好保釋條件，眾被告當夜就可回家。檢控官提議油尖旺禁足令，有律師反對，說「入廣華醫院睇醫生都唔得？」檢控官提議宵禁令，遭辯方質疑，一輪爭辯，裁判官還是要求被告守宵禁，以及禁足油尖旺一帶，重申被告要避免前往「非法集會此起彼落」的地方。接近翌日凌晨1時，宵禁令的時間之內，理論上各被告不准上街，但法庭此刻才處理完所有案件，裁判官說：「這是破紀錄的時間。」

法院正門再次開起傘陣，幾個月以來，這已不是稀奇畫面，保安員起初會阻止人群聚集，現在也只蹺着雙手離遠觀看。傘陣延綿至法院外幾十米，在場傳媒舉着相機也只拍到傘，被告們從傘下通道離開法院。

東區裁判法院

茫然家屬求助從容保安員

與西九裁判法院一樣，庭外沒有名單、沒有時間表，只知將有44名被告下午2時半會在此提訊。到達法庭查問的家屬、朋友、聲援者一面茫然；在法院大堂另一端，身穿白色襯衫的保安員成了他們的盲公竹，保安員表現從容，以斬釘截鐵的語氣回答：「暫時未知，但係一開庭我會通知你。」「哦，好。」家屬剎那間安定下來。

等了兩個多小時，法院看似有進展，將安排3個庭處理案件。第一宗案件終於傍晚6時開庭，其實已是6個法院中最早處理提堂案件的法院。首批9名被告站在犯人欄內，聽罷控罪後逐一說「明白」，半小時首案完結，律師一邊匆忙地離開，一邊說：「我要落去同另一單被告拎指示。」

律師一案接一案地幹起來，最後一宗於8時45分開庭。晚上10時連港鐵西灣河站都已關門，法院燈火仍亮着，44名被告陸續獲准保釋，聲援者再高舉雨傘讓他們離開，法院再次回復寂靜。

粉嶺裁判法院

「就算得兩個手足，都要保護佢哋離開」

雖然在粉嶺裁判法院只有30人提堂，其中5名未成年被告要在少年庭提堂，但一樣是延至黃昏後才開庭。庭外擠滿數百人，他們由下午2時半起一直等候，空氣變得翳焗。有中年夫婦將白花油抹在太陽穴；三五成群的黑衣人中，有少年被憋得臉紅，小心翼翼脫下面巾抹汗，突然一個瘦削女生暈倒在地，眾人讓開通道，幫助空氣流通，又遞上清水和飲料。女生休息片刻，臉色變回紅潤，苦笑解釋早上把胃裏的食物全都嘔了出來，下午便趕來法院了。

案件終於開庭，但牽涉25名成人的案件只有兩人站在犯人欄內，其他人仍須留醫。公眾席上得悉大部分被告抱恙，紛紛交頭接耳。散庭後兩人辦保釋手續，有年輕男子在門外收集長傘，提醒在旁眾人：「就算得兩個手足，都要有遮陣、遮橋保護佢哋離開。」

九龍城裁判法院

家屬急步走 只想趕上開庭時間

九龍城裁判法院位處靜中帶旺的亞皆老街，在平靜的星期三突然有60名被告提堂，作為千禧年建成的第一座現代化法院，法院即安排5樓及8樓的法庭處理案件，但在法院裏面的律師卻像「熱鍋上的螞蟻」，在人群中不斷穿插，另一邊逾百家屬只專心望着一個方向，當聽到律師讀出被告的姓名，有家屬才驚覺自己去錯樓層，焦急萬分，三五成群快步步至升降機大堂，到達樓層時激動說「係呢層呀，出去啦」，恐防錯過開庭時間。

晚上7時半陸續開庭，犯人欄內被告大多神情木訥，一臉倦容，只有處理自己保釋時才打起精神。晚上11時許終於散庭，逾百聲援者轉移陣地，在法院警方羈留室出口外靜候，人群近凌晨仍未散去。黑夜中只有羈留室的光線，映照聲援者展開「遮陣」守候送「手足」回家之路。

（反修例風暴）