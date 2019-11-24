特朗普稱說服習不出兵 張建宗不評論

拒表態會否簽人權法案

特朗普於美國當地時間上周五接受《Fox & Friends》節目的電話訪問時稱，已收到國會參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》文本，將仔細端詳，但拒絕表態會否簽署。他稱必與香港同行，同樣與習近平同行，形容習是他的朋友，亦是一個了不起的人。

他主動提到，「若不是因為我，香港早在14分鐘內就被摧毁（obliterated）」，又指習近平在香港外圍部署了100萬士兵，他要求習請不要讓解放軍進駐，否則會鑄成大錯，並對貿易協議產生巨大負面影響。他續稱，若不是他，內地解放軍早已到港鎮壓，「千計的人會被殺，香港便成為警察國家（police state）」，是他令到港人免被殺害。

另外，內地《人民日報》海外版昨日發表題為〈香港暴力肆虐，美國黑手罪責難逃〉文章，指美國國會強行通過《2019年香港人權與民主法案》，再次證明香港局勢演變至此，美國是「幕後黑手」，香港亂局從頭到尾是美國一手炮製的「作品」，又批評美國以國內法代替國際法是「長臂管轄」。

（反修例風暴）