海關入境200人本周起借調警

有知情者向本報透露，入境處和海關分別將會調派不超過100人至警務處，擔任特別任務警察，有關工作種類由警務處長決定。據了解，有關人員會接受3至4天的標準訓練，本周後期就會正式借調到警方執行職務。

懲教特別任務警察駐守禮賓府

早前已有一批不多於100人的懲教人員，獲警務處長委任為特別任務警察，15日完成宣誓加入警隊。據了解，該批懲教署人員已率先被安排昨日及今日在中區禮賓府駐守。翻查報道，警察公共關係科總警司謝振中曾表示，警方會提供基本及實地現場的訓練，有關的懲教人員執勤時會穿上懲教制服，肩章會用中英文寫明是特別任務警察，公眾可識別。

政府早前發稿表示，視乎警務處的人手需要及社會活動的發展，政府不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊的壓力。本報就入境處及海關人員安排查詢保安局，政府新聞處稱局方沒有補充。

（反修例風暴）