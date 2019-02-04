海關入境200人本周起借調警

【明報專訊】警方連月處理示威活動，動員大批警力，為了分擔警隊的工作壓力，警務處長本月14日委任不多於100名懲教人員為特別任務警察。據悉，入境處及海關本周分別借調約百人，擔任特別任務警察，本周一（明天）宣誓。有關人員將會是繼懲教署人員後，第二批被借調到警方的特別任務警察。
有知情者向本報透露，入境處和海關分別將會調派不超過100人至警務處，擔任特別任務警察，有關工作種類由警務處長決定。據了解，有關人員會接受3至4天的標準訓練，本周後期就會正式借調到警方執行職務。
懲教特別任務警察駐守禮賓府
早前已有一批不多於100人的懲教人員，獲警務處長委任為特別任務警察，15日完成宣誓加入警隊。據了解，該批懲教署人員已率先被安排昨日及今日在中區禮賓府駐守。翻查報道，警察公共關係科總警司謝振中曾表示，警方會提供基本及實地現場的訓練，有關的懲教人員執勤時會穿上懲教制服，肩章會用中英文寫明是特別任務警察，公眾可識別。
政府早前發稿表示，視乎警務處的人手需要及社會活動的發展，政府不排除日後再委任其他香港的紀律部隊人員為特別任務警察，以分擔警隊的壓力。本報就入境處及海關人員安排查詢保安局，政府新聞處稱局方沒有補充。