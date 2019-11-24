牧師太太游說飯堂冷清又憂慮 廚房佬撤離

昨天仍問「仲可以點幫學生」

由留守的第一天開始，「廚房佬」已留在學校為示威者預備伙食，又曾於上周四在理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉等人視察時，要求大家隨他到飯堂清潔。他曾對本報記者說起自己的身世，稱曾坐過監，亦已離婚，並重複兩次說：「你要失去所有，先可以贏佢哋。」

在昨日，廚房佬關掉飯堂燈，關上所有門，在飯堂門前放着「不准攝影」的牌，又對本報記者稱「無人幫佢」。及至下午，袁陳錦美到達學校嘗試勸說。袁太說，自己曾幫他洗碗，故取得他的信任，昨日游說他時，他一直問「我仲可以點幫班學生」。

怕便衣警 要求記者陪伴

袁太解釋，廚房佬見這幾天去吃飯的人愈來愈少，「餐餐望人嚟食，但無人食」，情緒開始波動，又傷心又驚慌；亦憂慮人少了，便衣警察會入內傷害他。她又說，因此前晚他一度要求兩名記者留在飯堂陪伴自己。袁太了解到廚房佬極不願被捕離開校園，身體亦有不適。

袁太幾經游說，廚房佬終於答允離開，他把「V煞」面具戴在自己的臉旁，並由多人挽着他的手，慢慢步出校園，最後登上救護車離開。

明報記者 黃心悅

（反修例風暴）