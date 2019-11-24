理大學生會署理會長撤離 縱想投票 留守者：不自首

警消息：理大拘捕約800人

據警方消息，警方在理大拘捕約800人，當中近100人在逃走時被捕，逃走方法包括跳路軌、游繩、爬渠、爬斜坡。另外，有310多名未成年者登記；約400名18歲以上者表示不適，登記後離開。

理大學生會署理會長胡國泓表示，他所接觸的個案已全數離開，手上已無求助個案，其任務已完成，昨傍晚約6時由公民黨立法會議員郭家麒及理大校董會成員、應用科學系助理教授朱偉志等陪同步出校園，由警方帶上警車。

胡國泓：留守者對社工有敵意

胡國泓離開理大前說近日曾「洗樓」，但留守者都躲在不同房間，對外來社工充滿敵意，認為他們是「勸降」，一聽到有人就反鎖門，難以得知校內確實人數，估計約30至40人，多為18至20多歲的年輕人，他擔心留守者的情緒問題。

此外，有留守者繼續嘗試以其他方法離開，昨凌晨1時許，消防接獲報案，指理大有留守者打算經水渠離開，其後與對方失去聯絡，消防員到場發現一個渠口蓋打開，旁邊遺下一個防護面罩，消防員以電筒照明，又用儀器探測，蛙人到場戒備。至凌晨2時半，報案人稱聯絡到該留守者，消防員停止搜索。消防處昨回覆，說案件列善意虛報。

不過，仍有留守者拒絕離開。一直在理大留守的阿翔（化名）估計，現校內有30至40人，大部分都躲起來，他也找不到。他已記不清自己在理大被困多少日，情緒亦大起大落，想過自殺，他表明不會離開，「覺得自己無做錯，無必要自首」。

登記為選民的阿翔說，選舉制度不公，因有種票、「DQ」（取消資格）等，但他仍想在今屆區議會選舉中投票，希望向其他人說「投票是公民責任」。

中學校長會主席鄧振強昨聯同社工和律師再到理大，他說連日來經他們協調離開的18歲以下者約300人，但前日和昨日在校都找不到中學生。全國政協前委員劉夢熊昨晚進入理大，嘗試勸說留守者離開。

城大公告：或成下個示威地方

警方昨午再透過facebook呼籲理大內的人和平離開，重申他們會受到公平對待。政務司長張建宗在商台《政經星期六》指現時理大是「高危校園」，當局希望用平和、人性化手法處理，透過勸喻解決危機，不希望見到校園有疫症或爆炸。

另外，城大昨向全體教職員及學生發公告，稱來自多個可靠渠道的信息顯示，城大將成為下一個出現各種形式示威的地方，或危害教職員和學生的安全，令大學遭受進一步破壞及影響復修工作，故需實施多項措施，包括提升物業和保安管理、暫時關閉校園等。

明報記者

（反修例風暴）