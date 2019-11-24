【周日人物】曾想過會死 自勉活下去見證民主 中槍青年周柏均：子彈打不死信念

文：鍾妍

圖：李紹昌

11月11日的「黎明行動」號召各區堵路，當日早上7時多，有示威者在西灣河設路障，據網上影片，一名交通警察舉槍指向一名穿白色外套男子的胸口，再用右手箍其頸。糾纏間，當時身穿黑衣的周柏均與同行的男子分頭向警員走近，警員向周擎槍，周向前揮動右手後，警員即朝其右腹開槍，周隨即倒地。當時他向警員說了什麼？中槍後為何逃走？他和律師均稱警察仍在調查，細節不能談及。

中槍一刻沒劇痛 「好似被嚿嘢撞低」

中槍那一刻，周柏均說沒劇痛，「覺得好似被嚿嘢撞低咁，好大衝力撞低」。倒地後，他曾擔心警察不讓他入院，亦一度想過自己會死，但認為這種想法會令自己意志薄弱，故一直跟自己說要活下去，才能看到香港有民主的一天。

醒來第一件事 問父會否責罵

由中槍一刻到送院，他一直清醒，只是感到全身無力。手術歷時約4小時，醒來睜開眼見到家人，四肢仍能活動，周同學非常感恩。周父憶述兒子醒來後，第一件事就問父親會否責罵他，周父回答：「我唔會鬧你，要鬧都唔係𠵱家。」

回想當日收到電話通知時，周父並不相信兒子中槍，「無可能，絕不可能，後來收到啲電話，就搭的士去睇吓」，直至在急症室登記處確有同名同姓的傷者，才相信兒子中槍。兒子手術期間，周父一直在手術室外踱步，一邊安慰自己，「畀啲時間，有得做（手術）就得，冇得做就麻煩，快快開門仲衰！」

過去數月香港衝突連場，周父在家都非常擔心，每晚都待鐵閘打開，得知兒子歸家才鬆一口氣。即使擔心，周父卻不阻止兒子外出，「不能人哋個個頭破血流，但就叫佢（兒子）唔好去」，只是每次都提他小心，亦會着兒子不要走太前。話說回頭，周父期望不要再有人受傷，「真係唔好再流血，再流血唔知流到幾時」。

右腎切除 恐易患糖尿腎病

周同學住院9日，於上周三（20日）出院，因受傷時緊急插喉傷了氣管，現時他的聲音沙啞，走路需撐拐扙，每走一步以至進食，中槍的傷口仍痛。由於部分肝臟及右腎被切除，周同學引述醫生稱，剩下的一個腎負擔重了，10多年後或會容易患糖尿病或腎病。

看着警員向自己開槍，周同學至今除了傷口痛，亦因夢中不時出現中槍畫面而驚醒。其父也只看過其中槍照片，不忍看其中槍影片，認為「好得人驚」。他說就算片中不是自己兒子，也不敢看。

父仍不敢看中槍影片

跨過鬼門關，周同學感謝家人、醫護以及社會各界的關心，但他住院時仍掛心其他衝突中的傷者能否「大步躝過」。

反修例運動持續5個多月，周同學已非首人受傷，他認為民主自由本應是港人的基本權利，根本不應用生命來換取，亦非常不值得，只是過去數年，香港不斷受壓迫，年輕人再不站出來，未來的打壓只會愈來愈嚴重。他說港人向來和平，惟政府無正面回應多次和平遊行的訴求，讓市民認為和平已不能爭取到想要的東西，是政府引來更大更激烈的示威浪潮。

中彈後，周同學沒被嚇怕，他相信「人可以被子彈打死，但信念係唔會打得死」，期望每個人都能握緊自己信念。

（反修例風暴）