紅隧爭取本周重開 學者倡暫限公共交通工具

警蒐證縮至半日完成 需重鋪道路

路政署、食環署等多個政府部門昨繼續派員在紅隧一帶復修，工作人員移開在紅隧口的路障，以大型挖掘機剷走地面的碎石屎，又在附近的行人天橋一帶清理。早前發生大火及爆炸的一條連接理大及港鐵站行人天橋，橋身有熏黑痕迹，被燒穿的橋頂仍未修復。

張建宗稱，政府已動員380名同事搶修紅隧，警方和消防處將原本需時一日半的蒐證工作壓縮至半日，現時機電署、路政署、建築署等已進入紅隧行政大樓檢視。他說，行政大樓內所有監察系統都被嚴重破壞，例如電子屏幕有八成被破壞，防火系統亦受破壞，收費亭前的道路因被汽油彈炸過，相當破爛，要重鋪道路，收費亭內的電子設備要重新安裝。

考慮暫不收費 明日傍晚交代

他又說，爭取在本周稍後時間重新開通紅隧，但不排除收費亭要用多一兩日復修，未能與紅隧同步重開，當局會考慮暫不收費。但他說明白市民擔心若紅隧不收費會引致大擠塞，預計明日傍晚會再交代詳情。

根據運輸署數據，正常情况下紅隧是3條過海隧道當中最繁忙的一條，每日車流量約為11.4萬架次，東隧每日約8.2萬架次，西隧每日約7.6萬架次。香港運輸研究學會資深會員熊永達認為，紅隧平時已塞車，若不收費恐怕會更擠塞。他說，行政大樓被破壞，顯示通過大樓控制的紅隧抽風系統、照明系統等都可能遭受破壞，認為當局應該暫時開放部分行車線，留出空間讓工程人員復修，同時只容許公共交通工具行駛，以減少擠塞。

（反修例風暴）