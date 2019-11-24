《香港01》列「不支持名單」 候選人擬投訴

選舉處：如涉違法 交執法機關跟進

《香港01》發表〈什麼人不符合出任區議員應有的品格和德行〉一文，列出「不支持候選人名單」；以及〈政治素人空降區選 讓他們鍛煉多四年〉，列出「不支持空降素人名單」。選舉處無回應有關做法是否違例，表示如涉違法行為，會將個案轉交有關執法機關跟進。廉政公署表示一般不評論個別事件，若接獲與選舉相關投訴，必會依法嚴肅跟進。

競選對手稱不知情 01執總：無補充

屯門富新選區候選人李家偉是「不支持空降素人名單」其中一人，他說有關做法促使他人不當選，或違反選舉舞弊條例，若名單未取得競選對手同意，有關文章或因無得到候選人授權而招致選舉開支，他會考慮聯絡其他素人候選人到廉署和選舉處投訴。同區另一候選人、新民黨甘文鋒稱對有關名單及文章並不知情。

根據《選舉（舞弊及非法行為）條例》第2條，選舉廣告包括任何為促使或阻礙一名或多名候選人在選舉中當選而發布的信息；發布該物料的相關費用亦會被視為候選人或代表候選人招致的選舉開支，如發布選舉廣告涉及開支，而發布者非候選人也非候選人的選舉開支代理人，該發布者便可能觸犯條例下的非法行為。

（反修例風暴）