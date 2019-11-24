候選人：氣氛「外冷內熱」 料投票率高

張國鈞：社會事件令投票意欲更堅定

作為唯一參選區議會的行政會議成員，張國鈞說自己的選情難以評估，民建聯以至建制派的選情雖嚴峻，但亦不能一概而論，因為區選要看區情，包括候選人過去的地區工作、當區的社會人口結構等；雖然有些選區年輕選民增長明顯，為建制派選情帶來不明朗因素，但中西區的年輕選民增長則不太明顯。

他說，建制派支持者以中老年人較多，近期的社會事件會令他們的投票意欲更堅定，對手的支持者亦一樣。他預料今屆選舉投票率高，西環區甚或會超過上屆新高的52.6%。西環另外兩名候選人是彭家浩和黃美𡖖。

許智峯：反警暴人更多 選情審慎樂觀

許智峯表示，對自己選情審慎樂觀，因過去有做工作。他認同近日的示威影響民生，是選情的隱憂，但認為反對專制和警暴的人更多，所以選情仍樂觀。許智峯的對手是黃鐘蔚。

出選觀塘油翠區的素人鍾淬坤昨日邀得藝人王喜為他在區內拉票。他表示，該區有約兩成選民是紀律部隊人員，當中七成為警察，但他仍認為「有勝算」；現時街上氣氛寧靜，但選民都心裏有數，決定了投票取向。該區候選人還有龐智笙、陳富景和梁家聲。

中大政治與行政學系副教授馬嶽說，街頭選舉氣氛未必對投票率有太大影響，上屆的街頭氣氛一樣淡靜，但投票率仍衝高至47%。對於今屆投票率的估計，他說不知道，但若投票率有逾50%，對區選而言已經很多，即是很多以往只投立法會選舉而不投區選的人也出來投票，這些人大部分是中產和年輕人。

（反修例風暴）