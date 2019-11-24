今區選警全員戒備 料衝突風險低 過去一周事件礙選情 馬嶽：與投票可「分開睇」

稍有衝突即調停 防暴警頻密巡邏

區選今早7時30分至晚上10時30分舉行。據兩名前線指揮官表示，預計今日發生嚴重衝突的風險低，若非發生突發事故致票站主任要求警方協助，警員不會主動介入。但其中一個指揮官關注近月社會抗爭氣氛熾熱，持不同意見者發生口角、繼而動武的情况不鮮，故認為今日街上各派拉票時，例如在候選人知名度較高的選區，會現紛爭的機率較大。他說，如稍有衝突，警方會即時介入調停，以免情况惡化。該指揮官亦稱，防暴警察會頻密巡邏，應變部隊亦會戒備。因應警方早前在旺角票站附近搜出汽油彈，他說警方會提早巡視街道，如見有危險物品會即時清除。

據悉，在600多個票站內駐守的警力有2000多，在外高調巡邏的應變小隊估計有1000多人，兩者都是來自環頭的警員及輔警，故直接參與選舉保安工作的警力達3000多至4000人。總區應變大隊近4000防暴警力亦會候召，應付大型突發事故。有警隊前線指揮官透露，警隊今次是「全港總動員」戒備。

政務司長張建宗昨說，今屆難得全部議席有競爭，是民主的體現；形容「跳探戈舞（需）兩個人跳」，即使政府做好防範，選舉能否順利舉行關鍵繫於示威者，而所有妨礙選舉的人是與全港市民對着幹。

張國鈞：或有人針對建制穩勝區

許智峯憂建制警挑釁 籲支持者克制

在西環爭取連任的民建聯張國鈞說，做街站時市民向他說今日會早點投票，但若票站排長龍或令選民欲遲些投票，之後一去無回頭。他認為未必所有選區的票站都會出現混亂，但有人或會針對關係到立法會超級區議會和區議會（一）「入場券」的選區；或者在建制派穩操勝券的區，在開票一刻製造混亂，令結果無效。他認為，候選人被動，混亂只能靠警方和政府處理。他的對手是彭家浩和黃美𡖖。

在中環爭取連任的民主黨許智峯說，其選區發生混亂風險高，擔心受建制和警察挑釁，他會請支持者和義工克制，呼籲選民早些投票。他的對手是黃鐘蔚。

馬嶽料泛民取200席：已是可觀進帳

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，相信冀透過今次選舉作出政治表態的選民會比以往多，惟早前市民已表態過多次，政府亦不理會。但他認為今次選舉對民主運動的推動有實質意義，爭取議席能為下階段的民主運動搶更多資源和位置。

至於民主派能否取得過半議席，進而取得117個特首選委席位，馬嶽認為預測民主派可以過半是「非常樂觀」，亦不應以此作為是否「大勝」的指標。他解釋，很多人忽視了「起步點」的問題，因現時民主派議席只有百多個，很多新人在最後一刻才落區，很難擊敗盤踞多年的建制派對手。他逐個選區分析後估計，民主派可取得約200個議席，雖不能「過半」（240席），但已是可觀進帳；料泛民在沙田、深水埗、南區和中西區議會均有望「翻盤」。

明報記者

（反修例風暴）

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