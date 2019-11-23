涉偷拍執勤飛虎放網 歷史博物館職員被捕

登機問可否攜所拾彈殼 俄漢罰3000

另外，周一（18日）油尖旺區持續爆發衝突，來港旅遊的俄羅斯籍男子凌晨在旺角港鐵站出口拾獲催淚煙彈及橡膠子彈殼，聲稱想用來當伏特加酒杯，周三離境時主動問職員可否攜彈殼登機，職員隨即報警。男子昨在西九龍裁判法院承認一項無牌管有彈藥罪，裁判官接納被告對香港法例無知才犯案，判罰款3000元。

被告Startsev Aleksandr（30歲，下圖）報稱鎖匠，辯方稱他是工程師。控罪指出，被告本月20日在機場一號客運大樓一個待辦登機櫃位管有7枚彈殼，包括4枚催淚煙彈殼及3枚橡膠子彈彈殼，而他沒有該等彈藥的管有權牌照。

辯方求情稱，被告是在示威現場拾到彈殼，希望帶回國做酒杯或紀念品，無意危及他人。辯方又稱，被告在俄羅斯月入約1.4萬港元，出於好奇和無知才犯事。根據案情，被告在港逗留一周之內，他沒有參加遊行，赴港是為了購買用於野戰遊戲的玩具氣槍。

【案件編號：WKCC4330/19】

（反修例風暴）