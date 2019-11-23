理大外暴動案 被告投訴送院延42小時

稱遭警毆骨折 至今無法縫針

周一清晨有19人在理大範圍外被捕，同被控一項11月18日在漆咸道南與暢運道交界暴動的罪名。周一晚上至周二凌晨，在油麻地、尖沙嘴及佐敦等地的驅散行動中有242人被捕，周三在6個裁判法院被控合共14項暴動罪。

涉及周一清晨理大外暴動案的兩名出院被告，昨在西九龍裁判法院應訊。文員林浩陽（25歲）以繃帶包紮左手出庭，他透過律師投訴，被捕時被警員用警棍「打了無數下」及拖行在地，導致左手手掌骨折。他受傷後被延誤42小時才送院，造成傷口發炎，至今無法縫針。他亦被拖延30小時才可聯絡家人，據悉曾扣押於紅磡警署。

油麻地被捕者投訴警恐嚇「有無被姦」

周一晚及周二凌晨油麻地衝突中，12名出院的被告昨分別被帶上粉嶺、東區、西九龍、屯門和觀塘法院提訊。其中一名被告黃羽薇（18歲）投訴遭男警恐嚇「有無畀人強姦」，並遭伸縮警棍毆打後腦和身體，導致左手鎖骨斷裂，下周要做手術。律師又稱她被延誤7小時才能求醫。文員李昌源（18歲）則投訴遭警員用腳踢身體、用物件打臉。

黃羽薇被控一項11月18日油麻地彌敦道近窩打老道暴動的罪名。李昌源則被控一項於11月19日在厚福街的暴動罪，及一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，指稱他管有懷疑汽油彈等。

【案件編號：WKCC4305、FLCC5098、ESCC2591/19】

（反修例風暴）