13歲女認燒國旗 稱接強姦死亡威脅

官：不管怎看中國政府 不燒國旗是尊重

13歲中二女生昨穿校裙到庭應訊，父母亦有到庭。控罪稱她於9月21日在屯門大會堂外和兩名不知名者，公開和故意以焚燒方式侮辱國旗。案情指出，康文署職員從閉路電視見到，懸掛於屯門大會堂外的國旗被拉下。下午3時43分，國旗平放地上，被告和另兩人以打火機焚燒國旗後離開。警員被通知有關事件，他與另兩警跟蹤被告。至被告與母會合，警方於4時25分在深井截停被告，被告在母親面前、警誡下承認曾燒國旗。

辯方指操行佳 官：睇多啲中史

代表被告的大律師郭憬憲稱，被告校內操行得「A-」，成績不俗，但中史不及格。他求情時表示，被告向他人借用打火機，可見沒有預謀，遊行後情緒高漲而犯案。被告準備離開時見火勢頗大，用腳掃熄才離開。辯方又透露，被告及父母事後被「起底」，有人要脅強姦被告、或「接放學」，父母亦收到死亡威脅。被告寫予裁判官的信指出，父母因而經常偷泣，深感慚愧。

裁判官水佳麗稱被告行為侮辱國家和民族，「講緊民族自尊，你作為中國人，你唔燒自己嘅國旗係最起碼嘅尊重」，「無論你點睇呢個中國政府，都要尊重這個民族」。另說被告「可能中史唔合格，恐怕要睇多啲中國歷史、民族多年進程」。水官又稱「不少人一升起國旗、播國歌就噓」，故須予以阻嚇刑罰，否則讓人以為侮辱國旗「好小事」。辯方強調，被告只有13歲，能帶出信息的作用有效，且年輕 人對國家沒有情感一事非常複雜 。裁判官聽罷辯方陳辭，觀看事發片段後說，被告並非她想像中的「狂妄之徒」，「否則毫不客氣將你拘押」，遂批准被告保釋候判。

【案件編號：TMCC700020/19】

（反修例風暴）