中磚死者子：父拍片助蒐證 非管閒事 稱「暴徒」負最大責任 「盼此事是仇恨結束」

羅伯育有一子三女，長子小羅昨在工聯會理事長黃國陪同下見記者，他說在父親出事當日中午接到消息後，立即趕到香港，到達醫院時父已昏迷，形容父親去世非常突然，自己非常難過，希望警方盡快破案，又稱暴徒要為父親的死負最大責任。他表示，反覆看過事發影片，當時手無寸鐵的老父沒有參與任何一方，只是用手機拍攝暴徒，並非多管閒事，「很多人認為蒐證是警方責任，但爸爸作為一個公民，他（拍攝）只是行使應盡的義務，不是在管閒事」。

指父教要感恩 從沒說港不是

小羅表示，父親從小教育要感恩、要付出，也從來沒有跟他說過香港的不是，認為父親的行為出於對香港的愛，「我希望我爸爸的事不要成為仇恨的開始，而是仇恨的結束。」一同到港的羅伯三弟表示，哥哥生前雖無豐功偉業，但為人真誠，在家、在外都很願意幫助別人，形容其逝世是全家最大損失。

記者會後，羅伯親友、同事及街坊到事發現場鞠躬及獻花，小羅跪在父親黑白肖像前表示，自己已來到香港，冀父親安息，羅伯三弟婦則不斷哭泣，一度需攙扶。

遺願葬湖南故鄉

羅伯家屬委託了工聯會處理羅伯身後事。工聯會理事長黃國表示，羅伯出事時正值吃飯時間，工聯會已有專責小組跟進其身後事，以及與羅伯工作的清潔公司一同跟進賠償事宜，並有義務律師跟進警方調查進度。黃國說，目前最急切是辦理羅伯的死亡證，才能為其辦理後事，但因遺體要先經法醫解剖，希望爭取到一個月內獲得死亡證。

黃國說，羅伯遺願是返回湖南的故鄉，葬於其父旁邊，但由於運送遺體返內地的程序較複雜，預計要一些時間處理手續。他說已與中聯辦聯絡，希望能盡快安排羅伯入土為安；又說事前將在香港舉行葬禮，屆時會安排公開的拜祭儀式。

被焚男可說話 聲線弱

另外，上周一（11日）在馬鞍山被火燒後昏迷的57歲李先生，協助他及家人的立法會議員葛珮帆昨表示，李已蘇醒，目前情况穩定，已可說話，但聲線微弱。

明報記者

（反修例風暴）