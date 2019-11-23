促公布催淚氣成分 伊院醫護：或申法庭手令

另外，本報獲悉，食衛局昨晚原本與醫生團體及大學教授會面，討論催淚彈影響公眾健康問題，昨午臨時取消。食衛局回覆稱陳肇始要臨時出席一個重要會議，故要押後會面。

原定商催淚彈影響 食衛局取消見醫生團體

早前中大衝突期間警方發射逾千枚催淚彈，中大昨稱，已委託實驗室在二號橋附近等地抽取空氣、水質和環境樣本化驗，結果發現泥土無多氯聯苯、氰化物及多環芳香烴，二噁英檢測和水質結果待公布。此外，逾1.6萬名中大校友、教職員和學生聯署，感謝校長段崇智在調解衝突、維護同學法律權利和領導修復中大。

有伊利沙伯醫院職員透露，受周一催淚彈影響，部分員工呼吸系統反應持續至昨日，很多懷孕同事更要請病假。伊院約20名、多個專科醫生組成的「一群伊利沙伯醫院的前線醫護」，昨向陳肇始發公開信，促向警方索取催淚氣體、胡椒噴劑和顏色水劑的確實成分，並提供足夠指引處理傷者，並對公眾闡明成分對人體和環境帶來的災害，稱「如未能做到，則局長未能履行其作為食衛局長的職責，我們要求其引咎下台。」公開信亦稱，不排除申請法庭手令要求政府交代。

食衛局無正面回覆會否向警方索取催淚氣體成分並公布詳情，只稱接觸催淚煙後不適個案中沒嚴重身體影響，大部分可即出院。伊院回覆稱，已增加高效空氣清新機和加強清潔等，會繼續與員工保持溝通。

環諮會新舊成員促禁警催淚彈射人

此外，14名環境諮詢委員會現任和前任委員，包括前主席林健枝、中大健康教育及促進健康中心總監李大拔、運輸研究學會資深會員熊永達、綠色力量副主席文志森等向特首發公開信，要求港府禁止直接對準個人發射催淚彈及催淚水劑；發布減少曝露於防暴劑毒素風險的指引；發布清理防暴劑指引；進行環境健康和風險評估，以及公眾流行病學研究。

環署：催淚煙不長期浮於空氣

環保署回覆稱，催淚煙主要為粒狀物質及較空氣重，不會長期懸浮於空氣，6月至今粒子監測數據和水質監測站結果均未見異常。食衛局稱會繼續在公共衛生角度與相關專家商討。

（反修例風暴）