「警拘醫護 文明國家前所未聞」 戰地醫生投稿《刺針》：港陷人道危機

警：有安排救護車 協調紅會入校

Darren Mann以《香港違反國際人道主義規範》（International humanitarian norms are violated in Hong Kong）為題撰文。他表示，他於17日晚與一隊醫護入理大，其後警方宣布當晚10時後離開者，將以「暴動」罪拘捕，商討後決定撤離部分醫護，其後得知一批身穿有「醫生」、「護士」字樣反光背心的人被反綁雙手被捕。

理大一帶連番衝突後傷者眾多，Darren Mann稱傷者傷勢包括骨折、燒傷、被橡膠子彈打傷等，猶如戰場上的傷勢，惟社交媒體廣傳傷者未能適時獲急救。翻查資料，消防處表示18日接獲首宗緊急救護召喚至接觸到傷者，相隔逾11小時，其後49人清醒送院；醫管局稱19日接逾280名理大傷者。

Darren Mann昨在記者會表示，香港正陷入「人道危機」，急救人員在戰場應受衝突雙方尊重及保護，香港警方拘捕醫護嚴重違反人道主義，憂寒蟬效應令其他醫護不敢到場。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀對醫護被捕感詫異，她表示至少10多名醫護被捕，現正保釋，未被落案控告。她稱該批醫護有身分證明文件，警方以核查身分為由拘捕不合理，又稱中大曾有示威者心臟停頓，若沒急救員在場或失救。她呼籲警方構思識別急救醫護方法，免事件重演。

警方前日稱曾「協調」紅十字會人員進入理大，Darren Mann在文章斥警方言論誤導，他曾致電紅十字會及無國界醫生要求介入救援。其後紅十字會於18日主動介入理大，團隊一度被警方拒絕入內，兩小時後始放行，並只准逗留3小時，其後因治療人數多，該會要求延長時間。

紅十字會：主動商討入理大 無受阻撓

紅十字會昨澄清，稱基於人道需要，「主動」與警方等商討入理大，「並無受到任何延誤、 阻撓或不禮貌對待」。

（反修例風暴）