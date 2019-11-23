中學校長洗樓不見人 留守者：理大過冬 鄧振強：未成年留守者料少於10人

昨早在理大校園戶外，只見數名留守者身影。有說他們很擔心「鬼」，故分散躲在校園大樓不同房間，有些人更把門鎖上。留守者到飯堂吃早餐時，情緒較放鬆，其餘時間則十分戒備，不斷在休息的體育館走來走去，各自在忙，抗拒受訪。

逐一走進校園內的大樓，只見某個角落有一個背包，另一個角落又有一個防毒面罩，再過一處又傳來電視機聲，一處桌上則散落吃剩的零食，卻全不見人。記者折返走過的地方，見背包打開，遠處有人影，追上去人又走了。推門走進醫療及社會科學院茶水間，驚見地上「血色斑斑」，再看一看左邊，洗手盆盡是顏料，還有大量未吹的汽球，才知地上也是顏料，另有水桶浸着逾20個「油漆彈」。

物資後勤：無犯罪行為 一刀切起訴離譜

至下午，一陣「轟轟」聲引起記者注意，一群人嘗試鑿開大樓內工場的一扇門，鑿開後進入，又走出來，再嘗試鑿另一間房的門，看似嘗試尋出路。

連日來在校內負責整理物資及清潔的阿翔（化名）表示，自己並無參與罪行，無擲過汽油彈，不會應外來者「勸降」離開，「清理又當參與罪行，煮嘢食又當參與罪行，急救又當參與罪行，我覺得好誇張囉。」他認為，校園環境衛生漸趨惡劣，「總要有人負責清」，自己連日來負責洗廁所、清潔、收集乾糧等，慢慢將可用物資囤積起來，「預計可在這裏守一個月」，「度過這個冬天」。

留守者稱約百人躲藏 料警終散去

阿翔說，雖然現時較少留守者出沒，但他相信在校的仍有50至百多人，躲藏在各處。他評估包圍理大的警察已減少三分之一，「門口的水炮車都駛走了」，認為警察終有一日亦會散去。

中學校長會：憂學生情緒波動會崩潰

昨繼續有理大校董、中學校長和社工等進入理大。昨中午抵理大的香港中學校長會主席鄧振強表示，經教師和家長得知尚有數名來自不同學校的中學生仍在理大，估計少於10人，昨到理大深入各樓層，找到8個成年留守者，他們似乎很堅決留守，未能和他們深入溝通，亦未接觸到中學生。他又表示，昨曾聯絡一名家長，其女兒在理大內，原本一度說想離開，但很快又改變主意，顯示留守學生情緒都較波動，擔心他們會崩潰。

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文亦表示，昨在理大內找不到中學生，他從不同渠道得悉仍有中學生留守，他與數名校長以「洗樓」方式，在每座建築物由頂樓開始逐一進入可藏身的地方，包括課室、辦公室、廁所、電機房等，亦有高聲呼籲躲藏的學生可找他們協助，但沒有找到任何中學生，估計他們已在隱蔽處躲藏起來。

鄧炳強：盼和平解決 無清場死線

民權觀察昨派6名律師到校，律師張文峰表示曾見3名留守者，並向他們解說自行「自首」離開及繼續留守需負什麼責任，讓他們自行判斷。他表示，他接觸到的人都無意「自首」。

警務處長鄧炳強昨表示，希望和平解決理大事件，沒有死線要清場，呼籲在校園內留守的人自行離開。

明報記者

（反修例風暴）