建制消息：政府研設委會查反修例成因

政務司長張建宗上周三於立法會回覆議員梁美芬提問時，稱政府擬委聘學者，成立探討深層次矛盾獨立小組。消息人士稱，政府現時研究可擴闊職能，成立一個類近英國模式的委員會，但該委員會並無法定調查權或傳召權，不過政府可承諾配合，包括安排各部門官員出席會面，開誠布公作證。

仿英模式 無調查傳召權 政府可承諾作證

消息人士稱，據他了解，委員會不是針對警暴或單一衝突事件來調查，但既然泛民稱暴力衝突持續的觸發點是7．21元朗襲擊事件，而建制派又指控運動有外國勢力支持，那委員會可由源頭徹查事件，也可邀請相關者出席會面及陳辭。

按英做法 只非法集會可倡罰社服

有份爭取政府仿效英國模式調查的梁美芬支持政府盡早成立委員會，提議可委聘有法官背景者參與工作。按英國做法，委員會會派人接觸不同人士，包括參與騷亂者。警方已拘捕千計市民，按法治精神，在法庭審理前難言特赦，但英國的委員會會審視不同個案，並向政府建議如何處理。一些嚴重個案如放火燒人，當然要繩之於法，但若純粹非法集會，如按英國模式，委員會可提議以社會服務形式處理，或若干年後取消案底。梁美芬同時提議政府牽頭成立民間的賠償基金，向受衝突事件影響者補償，並引入仲裁機制處理索償個案。

英國於2011年有非裔男性被警員槍殺後，引發抗議警暴的大規模示威，事件平息後，英政府成立騷亂、社區及受害者委員會，調查騷亂起因、動機和警察等部門的反應質素，並提出改革建議。但委員會非公開調查，亦沒有傳召證人等法定權力，只靠證人自願陳述。

明報記者

（反修例風暴）