一哥：疑犯稱遭警毆不新鮮 人權組織：掩耳盜鈴

鄧：現行機制會公正調查

翻查過去一周報道，曾有警員在理大樓梯和校外拖行示威者，又用腳踩示威者的頭；在油麻地的衝突中，多名被捕者在法庭提訊時投訴在羈留期間被警員打，包括稱被警員命令脫下內褲，做出提起臀部的尷尬動作，並被打至骨折，且延誤送院。

稱面對搶犯 需「完全控制」目標

鄧炳強昨到旺角警察體育遊樂會與前線警員見面，他說在理大事件的行動中，有警員連續工作超過30小時，又面對汽油彈、磚頭等攻擊，要向同事致敬。他見傳媒時被問及在近日警方行動中有被捕者被警員用警棍毆打，鄧炳強回應稱，拘捕過程要為被捕者扣上手銬，以有效控制對方，「拘捕過程不是眼見般簡單，並非警員要拘捕他（被捕者）時，他便會停止掙扎，就算三四個人壓住他，都未必壓得住」。他又說，拘捕過程可能面對搶犯，以又一城的行動為例，有示威者搶犯後將警員打至頭破血流，「要完全拘捕、完全控制才完成目標」。被問到有警員毆打被捕者頭部時，鄧說不評論個別案件，稱若個別人認為警員有不認可行為，有現行機制可處理。

對於被捕者在上庭時投訴被警員打，鄧炳強說很多犯罪的人會宣稱被警察打，「有犯人在法庭宣稱被警務人員襲擊，這不是新鮮事物」。

有別當年七警即停職

民權觀察質疑高層包庇

民權觀察發言人王浩賢認為，相對於2014年七警案後涉事警員被即時停職，今年自6月起的反修例示威，均見到警察拘捕及驅散時使用過量武力，多條網片清楚見到警員對已被制服的示威者拳打腳踢，但至今無警員需負責，亦無人停職及被檢控，反映監警制度完全失效。王批評警察管理層默許和包庇警員使用過量武力，認為鄧炳強是掩耳盜鈴。王擔憂警隊管理層不反省，警察使用武力程度會愈來愈高，最近更攜帶自動步槍，擔心隨時擦搶走火，釀成大型人命傷亡及血腥鎮壓。

走出理大青年出境被捕

鄧：上白車未入院「潛逃」

另外，昨日有報道指一名從理大出來、稱被登記資料後獲放行的青年，之後出境時被扣查，涉暴動罪被捕。鄧炳強昨主動回應稱，不容許從理大出來的示威者離港的說法「是假的、是錯的」。他說報道中的青年已年過18歲，離開理大時宣稱身體有事，登上救護車後未有入院，而是「潛逃」，因此需要拘捕他。他說除非被捕者已被控告，而法庭不容許其離港，否則警方不會禁止有關被捕者離港。

（反修例風暴）