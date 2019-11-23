裁違憲感「出奇」 烈顯倫：如剝虎牙

烈顯倫稱，任何地方都會有特權條例，現時難以預計香港局勢及危機，法律應賦予行政機關較大的權力，將特權交給行政長官處理該些危急情况，但現時《緊急法》被裁定違憲，形容是「剝老虎的牙」。

質疑判辭有錯 挑剔「小憲法」字眼

烈顯倫指出，香港的《緊急法》自1922年訂立，應對全港大罷工、六七暴動等，質疑訂立已久的條例為何突然被裁定違憲，而判辭指出《緊急法》違反多條《基本法》條文，質疑判辭有錯，是在香港的「小憲法」中挑剔字眼。

指法工委漏「最終」兩字令人誤會

人大法工委早前發聲明，稱只有人大常委會可判斷和決定香港法例是否符合《基本法》。烈顯倫稱，法工委漏了「最終」兩個字，令人誤會，認為中央希望警告港人，人大擁有釋法的最終權利，而一般情况下，法庭有權裁定法例違憲，但法官應小心處理。他估計中央不會輕易改變對港政策，亦未必會釋法。

另外，烈顯倫認為成立獨立調查委員會未能解決現時情况。他說示威持續不斷，至今未平息，難以訂立調查範圍，若僅調查元朗7．21事件，令人質疑只針對警方執法，忽略其他暴力事件。

質疑獨立調查 特赦違法治

對於特赦示威者，烈顯倫認為是不公平，香港為法治社會，不可能部分犯法者可豁免法律責任。

烈顯倫在香港出生，1992年加入司法機構出任上訴法庭法官，1997年獲委任為終審法院常任法官，並於2000年成為終審法院非常任法官，直至2015年退休。

（反修例風暴）