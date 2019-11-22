女生周日墮斃 被傳周二遭警車撞

17歲少女本周日於將軍澳尚德邨尚禮樓高處墮下，警方接報到場，發現事主倒臥平台，當場證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，初步調查相信事主從天台墮下，事件沒可疑，死因有待驗屍後確定。

醫局：周二接收傷者無人死亡

據警方了解，事主有情緒病紀錄，亦因學業問題不開心。另據悉，事主為基督教中國佈道會聖道迦南書院學生，並無被捕紀錄。

警稱少女無被捕紀錄

據基督教中國佈道會聖道迦南書院聲明，該校於本月18日（周一）獲悉上述學生逝世，即油麻地驅散行動的前一天。該校前日（20日）就事件向學生家長發通告，稱學校一名中四學生不幸離世，已啟動危機處理小組，籲家長留意學生情緒。

該通告其後於網上流傳，被猜測墮樓事件與19日凌晨警方於油麻地的驅散行動有關，稱該學生被高速行駛的白色警方車輛撞斃。

醫管局發言人昨日澄清，根據紀錄，公立醫院在19日接收的傷者中，並沒有死亡個案。

警方亦於facebook專頁發文，「嚴正澄清」警方車輛於當日行動中絕無碰撞到任何人，或涉及交通意外導致他人受傷或死亡。警方表示就相關失實謠言極度遺憾。聖道迦南書院昨日亦發出聲明，稱網上流言純屬揣測，並沒有事實根據，請大家切勿胡亂猜測。

明報記者

（反修例風暴）