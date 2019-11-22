官媒播鄭文傑穿囚衣認召妓片段

外媒訪問 鄭未直接回應嫖妓

鄭文傑獲釋後，早前接受外媒訪問，他曾被BBC記者問到有否召妓（paid for sex），他未有直接回應，只說不想聚焦有關問題，因會正中他們（內地當局）下懷，並指出自己沒做過令他珍惜和愛的人遺憾的事。鄭又另於個人聲明中，否認內地當局對他的指控，認為是內地當局以非法手法，包括酷刑和威脅等，脅迫他承認有關指控，只表示於內地完成工作後曾前往按摩。

閉路電視見出入會所 同場有小孩

《人民日報》昨日在微博上傳一條約兩分鐘的影片，前半段包括閉路電視片段，指鄭文傑曾經於7月23日、7月31日，以及8月8日出入一間會所，每次逗留約兩小時，閉路電視片段顯示他曾更衣並被帶入房間，但沒有顯示房內情况，未能片段顯示房間內情况，或未顯示該場所是否色情場所。閉路電視片段亦有見到有人帶同小孩到該會所大堂。

影片後半錄得鄭文傑穿着粉紅色、寫着「羅拘XXI」及數字915的囚衣，與另一人對答的片段。鄭被問到為何拒絕通知家人，鄭說因為覺得丟臉，所以選擇不通知家人；當被問到對違法行為有何看法，他說很丟臉、羞愧，「因為周圍認識的朋友都估不到我去做這件事」，認為自己無面目去見女朋友、屋企人。他又稱深感愧疚自責，決意改過、不會再犯。

《人民日報》並引述深圳警方表示，鄭文傑因違反《中華人民共和國治安管理處罰法》第66條規定，被警方處行政拘留15日，其對嫖娼的違法事實供認不諱，又指其半月內3次嫖娼，因覺丟臉選擇不通知家人。

（反修例風暴）