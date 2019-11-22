社福界號召下月罷工 邀醫護教師公僕加入 促查警暴獨立調查 不排除無限期罷工

明報記者

15名來自學術界、宗教界、社福界等界別人士發起絕食，向特首林鄭月娥提出三大訴求，包括要求確保不取消或推遲區議會選舉、撤銷離開理大校園的人會以涉嫌暴動罪被捕的說法，及指令警方不得在理大周邊無故及肆意使用實彈武器。他們亦要求成立獨立調查委員會，調查警民衝突及市民抗議的原因，並在一個月內宣布落實真普選的時間表，及應特赦干犯罪行程度較輕的示威者。

學者宗教界絕食促撤理大暴動定性

學術自由學者聯盟成員何芝君表示，她與嶺南大學文化研究系教授陳清僑及基督教神學教育工作者胡露茜會昨午4時起，於九龍佑寧堂絕食至本周日區議會選舉結束。科大社會科學學部副教授成名、馮智活牧師、卜莎崙牧師等其他人因工作等事宜，未能全程在佑寧堂絕食。

陳清僑表示，警方濫暴嚴重，絕食不是要令政府「叮一聲」即改善，但盼能讓年輕人知有人「企佢哋嗰邊」，及透過絕食者與國際學者的連結，讓更多人了解香港境况。他又稱，難想像香港會面對如此人道危機，事件起始在於政府及警察濫暴，他說不會與年輕人割席。陳稱，有醫生會今日起一天兩次前往監察他們的身體狀况，料今明兩天將有其他人加入。

另外，香港社會工作者總工會代表昨晚交代社福界罷工委員會籌組進度，並宣布社福界將帶頭在下月17至19日發動罷工3日，要求政府調查警暴問題及成立獨立調查委員會，如不獲回應將不排除發動無限期罷工。社總稱暫獲34個社福界工會響應，正聯絡公共服務界，包括治療師、醫護、教育及公務員等加入。

社福界罷工委員會將在下月15日發起「公共服務界罷工前哨大遊行」，將向警方申請不反對通知書。

陳虹秀：逼政府正視最後手段

社福界罷工委員會成員之一、社工陳虹秀說，過去多次民間「三罷」，焦點均落在警民衝突，即使流血收場亦未獲政府積極回應五大訴求，她希望今次由社褔界正式帶頭罷工，會獲各界響應，短期癱瘓經濟，「是逼政府正視問題最後手段」。她强調罷工不是針對機構，而是對準政權，她說個別機構管理層對罷工亦反應正面，「因為警暴問題已超出很多人底線」。

至於選定下月罷工原因，社總外務副會長張志偉解釋，各行各業籌組工會組織罷工及部署需時，呼籲機構成立「罷工危機管理機制」，由僱傭雙方協調罷工人手。另外如有僱員因罷工被秋後算帳，委員會將提供法律等支援。

陳虹秀說，目前難言最終成功動員規模，亦明白醫護界等涉及緊急服務，工作難完全停止，但可用其他行動表態，而社福界在罷工期間會維持有限度緊急及看顧服務等。

（反修例風暴）