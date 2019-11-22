飯堂茄汁發霉食物久放 副校：有留守者屙嘔

數米外聞臭味 副校應要求助清潔

記者昨在理大飯堂外數米已聞到酸臭味，現場所見廚房內有大量廚餘堆積，更有茄汁發霉。留守者Ron（化名）稱油鍋內有一些已煮好的豬扒，已放置最少5日，另外有急凍食物在室溫放置逾一星期。

Ron形容飯堂廚房衛生情况不理想，但仍會在內煮食。他和幾個留守者會自發清潔廚房，但上周開始用廚房，累積的廚餘及垃圾太多，現人手只能慢慢處理。

昨午1時多，理大副校長（科研發展）衛炳江、副校長（學生事務）楊立偉、校董會主席林大輝及工程學院院長文効忠等到校園視察，一直在廚房掌廚的留守者情緒激動，上前與衛炳江理論，又要求衛到飯堂廚房一起清潔。衛炳江等人應要求到廚房，並戴上手套一起執拾一個多小時，林大輝則沒跟隨。

清理後，大部分被放置數天的食物已被棄置。衛炳江表示，飯堂衛生情况差，亦收到消息稱有留守者屙嘔，但不知具體情况；個別留守者情緒較激動，校方會待留守者悉數離開才開始清理。

醫生憂播病菌 籲提供留守者食物

家庭醫生林永和表示，若無妥善存放食物、生熟食物混合、無徹底煮熟食物、雙手未徹底洗淨等情况下，有可能因進食受污染食物後受沙門氏菌和大腸桿菌等病菌感染，除嘔吐、腹瀉，亦可能發燒甚至脫水。他又擔心，若有留守者受諾如病毒感染出現嘔吐，病菌有可能傳開。他建議留守者在環境許可下盡量保持衛生，包括徹底煮熟食物、洗手、適當治理和隔離患者，以免疾病傳播。

家庭醫生鄭志文擔心，當食物存放和處理不當，金黃葡萄球菌和芽胞菌等病菌滋長後，產生的細菌毒素可令人出現急性腸胃症狀，又稱目前理大環境不理想，認為若能為留守者提供清潔食物和食水，較符合人道原則。

（反修例風暴）