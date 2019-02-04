警：已協調500人勸離理大 沒定死線 說客校長：有撤出女童見警即震

明報記者

警方消息人士指出，短期內仍採取游說示威者離開的策略，警察不會貿然進入理大，除非校園內出現示威者傷害自己或傷害他人的行為。至於會否讓留守者的家人入理大協助游說？消息人士表示，因警方不知留守者身分，故不宜讓聲稱是親人的人進入理大，但若有關親人透過留守者所屬的學校校長確認，警方或可考慮讓他隨校長進入，相信這也可增加留守者的信任。

學生會料剩70人 絕望氣息瀰漫

理大學生會署理會長胡國泓昨表示，估計理大內有60至70人留守，散落不同角落，約三至四成為理大學生。他形容，校內瀰漫絕望氣息，大部人沒意志死守，但拒絕「投降」，會設法逃離，惟雨水渠有消防員看守，難以成事。

胡國泓續稱，有一小撮留守者抱「以死相搏」心態，不排除持武器衝出校園。

連日在理大協助未成年者離開的天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文指出，留守者焦慮及不安的情緒漸明顯，無法掌握未來路向，即使口頭上說要留守、應付警察攻入校園，但心理上仍未能承受後果；亦會擔心受不合理武力對待，或涉嫌暴動罪被捕。曾有留守者誤以為入內游說的校長及牧師等是便衣警，他引述警方稱並無派便衣警入校園。

女童不斷回想衝突 轉介心理專家

李又說，有早前被校長接走的未成年女生現驚恐，回家後腦海不斷浮現催淚彈橫飛的衝突畫面，在電視或街上見到警察會渾身顫抖，需轉介臨牀心理學家跟進。他相信風波過後，教育界要協助年輕人面對是次心靈創傷。

留守者「為啖氣」拒走 不會投降

20多歲的女生A、男生M及17歲少年V是其中3名留守者。他們認為自己沒有做錯，不會主動「投降」，M承認不肯離開是「為了啖氣」。若能逃出理大，M最希望能洗澡，A盼回家，V則期望吃一頓「放題」。若最終沒法逃離，他們不排除找律師及救護員幫忙。

警察公共關係科警司劉肇邦昨表示，警方已協調約500人進入校園游說留守者離開，包括大學校長、中學校長及立法會議員等，警方期望以和平方式處理事件，呼籲示威者放下武器離開校園。

昨午約1時，理大副校長（科研發展）衛炳江與校董會主席林大輝等人到校園觀察，勸喻留守者離開。其間有留守者情緒激動，質疑在理大有事時衛炳江在哪，又要求他到飯堂廚房一起清潔（見另稿）。衛炳江離開校園時表示，實驗室遺失危險化學品，校方要待留守者離開後，才會開始清理及修復，期望他們可於本周內離開。

學生校董：食物不足 不知撐多久

城市大學校長郭位昨午到達理大，他對於有傳理大有兩名城大生感非常難過，在城大教職員陪同下進入飯堂找學生不果。

理大學生校董李傲然表示，校內食物及飲料不足，不知可維持供應多久，批評校方管理層至昨日才視察飯堂。

昨早曾有一批「全副武器」的勇武示威者打算攻出理大，令其他留守者慌張，惟最後沒有行動，全日校園氣氛大致平靜。

（反修例風暴）