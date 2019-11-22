12歲童警署噴漆認罪 成最年輕定罪者

12歲男童的父母、祖父母、學校副校長和社工昨到庭旁聽，母親在等候室一度擁抱和拍男童肩膊。

父母離異 祖母讚善良孝順

案情指稱，今年10月3日晚上7時半，便衣警員目睹蒙面的男童，以黑色噴漆在旺角警署外寫上「死黑警全家比狗X」，及在太子站D1出口的外牆寫上「天滅 Free HK」。字句面積分別約2呎乘12呎、3呎乘9呎。該便衣警尾隨男童回家，男童翌晨7時許出門上學時被拘捕。男童在祖母陪同下錄取口供，警誡下承認犯事，表示自己單獨行動，深感後悔。

代表男童的當值律師求情指出，男童父母已離異，現時與祖母同住。律師呈上男童和多名親人撰寫信件，男童在信中稱今次犯案令家人痛心，相當後悔。七旬祖母則在親筆信形容男童本性善良，常提醒她服藥，並分擔洗碗等家務，兩嫲孫互相照顧。男童中學老師信中表示，雖男童學業成績一般，但做事有責任感和樂於助人。

律師盼頒保護令免留案底

律師表示，男童受外界影響，一時衝動下犯案；又表示男童經歷此案後有很大轉變，不再外出打籃球，最近停課日只留在家中。律師希望法庭頒布保護令而非感化令，因為被判接受感化者會留案底。

反修例運動至今，被落案起訴的最年輕被告為12歲。本案男童以外，另有一名12歲男童被指涉於11月11日「黎明行動」中，與另外8人在大埔港鐵路軌上投放過百支竹、咬警員手指及管有扳手，被控以3項罪名，現還押候審。

【案件編號：WKCC700025/19】

（反修例風暴）