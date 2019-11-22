禁蒙面法被裁違憲 政府將上訴

申請人為24名民主派立法會議員，及社民連成員梁國雄。答辯人為行政長官會同行政會議、警務處長和律政司長。

稱准示威蒙面 理大情况更暴力

代表政府一方的資深大律師余若海表示，香港無疑正面對危害公安的情况，惟原訟庭裁定緊急法以「危害公安」立法和禁蒙面法違憲後，等同向社會發出信息，容許市民蒙面參與暴力示威，同時限制警方處理暴力示威的資源。余形容，理工大學的情况在法庭頒下裁決後，暴力有所惡化，又引述網上討論區連登的帖文，稱有人呼籲市民蒙面，並協助理大內的人逃走。

余引述「古思堯挑戰《電訊條例》截取通訊一案」指出，法庭會在對公眾構成危險、對法治構成威脅，或導致某些人的應得利益受剝奪3個情况下，給予一項法例暫時有效期，認為本案符合上述3個情况，法庭應頒布暫具法律效力的命令。余又指出，雖然暫緩法庭命令的效果，比頒布暫具法律效力的命令小，但仍能向社會發出信息，上訴庭仍有可能推翻是次裁決。

「特首為香港首長 不止政府首長」

余表明政府將提出上訴，認為原訟庭未有考慮和平示威被騎劫的風險，「雙學三子衝擊『公民廣場』案」亦顯示當涉及暴力，市民便不能享有集會自由。余又認為，《基本法》第43條確立特首為香港的首長，不止屬香港政府的首長。

僅3人單因禁蒙面被捕 申請方質疑對警影響小

代表申請方的資深大律師李志喜則表示，警方的證據顯示，目前只有3人單純因違反禁蒙面法被捕，當中只有一人被起訴，質疑規例被裁定違憲後，對警方執法構成多大阻礙。李又指出，上訴庭同樣有可能維持原判，質疑如期間有人因而非法被捕和拘留，他們會如何獲得補償，反問上述情况「不正是對法治的重大威脅嗎？」法庭聽畢雙方陳辭後，宣布將盡快頒布裁決。

高院本周一裁決後，警方隨即表示暫停就禁蒙面法執法。另梁國雄參加區議會選舉土瓜灣北選區，同區候選人有民建聯主席李慧琼。

【案件編號：HCAL2945、2949/19 】

（反修例風暴）