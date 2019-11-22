理大外暴動案 有被告未獲控罪書 留院看新聞方知被起訴 大狀斥荒謬影響權益

無律師被告：被捕遭警打 見記者方停

周一晚驅散行動中，242名被捕者前日分別在6個裁判法院，控以合共14項暴動罪，當中53人留院未能出庭，21名出院被告昨分別到九龍城、西九龍、粉嶺裁判法院提訊。其中粉嶺裁判法院共有7人出院應訊，另有5名留院被告由律師代表，他們均涉一項於本月18日在油麻地彌敦道近窩打老道與其他人參與暴動的罪名。

其中一名被告、前日沒律師代表的公開大學學生李永賢，昨出院後被帶上庭應訊，他在庭外表示提堂前沒收到控罪書。他稱油麻地「人踩人」確有發生，當時他倒臥在人群第二層，其後警員拘捕他，並以硬物襲擊，其間有警員說「有記者喺度，唔好呀」，才停止襲擊。他最終因手腳有傷、頭皮損傷留院。

有辯方律師在庭外同樣表示，部分留院被告事前沒收到控罪書，不知被起訴，故提堂時未有聯絡律師代表，最後從新聞得知自己被控暴動。

大狀指屬必要程序 須被告簽名作實

大律師陸偉雄回覆本報查詢時解釋，在普通法制度下的起訴程序，被告在提堂前會接獲警方提供的控罪書，並由警方解釋控罪及罪行詳情，再由被告簽名作實，形容為「一定要有的程序」，以保障被告權益，例如以控罪性質考慮是否認罪，或聘用哪名律師等，將影響日後如何處理案件，欠缺該程序屬「荒天下間之大謬」。大律師蘇俊文表示，部分被告傷勢輕，警員可照常將控罪書交給被告及解釋控罪。另外，同涉及周一晚油麻地衝突，西九龍法院昨有6人出院應訊、九龍城法院則有8人出院到庭，均獲准保釋。

建築工人梁栢熙（25歲）透過律師投訴，在觀塘警署羈留期間，遭警員要求他脫下內褲，全裸做出提起臀部的尷尬動作，並站在冷氣口旁。他被捕時亦遭速龍警員棍打肩膊和頸，其後一名警員問他何處受傷，他答「膊頭好痛」，警員隨即揮拳打向該位置，醫院證實其左肩骨折，需留院一晚。他曾經五度要求看醫生，遭拖延18小時才獲安排入院。

有被告投訴警要求赤裸提臀企冷氣口

另外，學生馮興榆（21歲）出庭時右邊臉部腫脹，眼底一片瘀黑及貼上膠布。律師投訴稱，其傷勢是由警員以警棍重擊頭部所致。署理主任裁判官嚴舜儀形容馮興榆「表面傷勢非一般」，要求控方將投訴轉介案件主管跟進。

【案件編號：WKCC4321-22、KCCC2788-90、FLCC5098/19】

明報記者

（反修例風暴）