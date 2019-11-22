商界憂法案打擊香港營商信心

美商會引報道：美對港順差最大

美國總商會發出的電郵附有英文《中國日報》一篇報道，《中國日報》稱美商會本周三以電郵回覆該報提問時說，《法案》獲通過可能會為美國在港企業帶來「無意但幫倒忙的後果」，削弱這些企業繼續支持香港傳統核心價值的正面影響力。美商會又稱希望《法案》的落實不會影響美國及香港當局在出口方面的合作，美國對香港的制裁亦不會限制香港港府對刑事案件的執法。該報道稱美國去年對港有330億美元貿易盈餘，是美國眾貿易伙伴之中最大。另外，美國目前有1344家企業在港設分公司，其中278家為地區總部。香港亦有8.5萬名美國公民。

港總商會：會向全球發出錯誤信息

香港總商會亦深切關注美國意圖通過《法案》，稱香港正飽受前所未有內憂外患困擾，《法案》落實將影響香港的營商信心。總商會主席夏雅朗表示，「威脅取消香港獨立關稅區的地位，將會對這座美好城市造成始料不及的後果，亦會向全球發出錯誤信息。」他續說：「這不單會對香港及廣大市民造成不良影響，更會損害美國以至全球的商業利益和信心。」總商會稱香港的卓越成就建基於意念、資訊、資金、人才和貿易的自由流通，以及法治和司法獨立，上述種種均受《基本法》保障。

會員包括200多家上市公司的上市公司商會的發言人說，若特朗普落實簽署《法案》，將令事件變得政治化，對中美、港美關係甚至商業世界均構成隱憂及帶來不明朗，香港亦無可避免進入風眼，對經濟不是好事。

（反修例風暴）